Prima pagină » Politic » Casa Rusă din Chișinău a fost închisă. Aceasta s-ar putea muta la Tiraspol

Casa Rusă din Chișinău a fost închisă. Aceasta s-ar putea muta la Tiraspol

Casa Rusă din Chișinău a fost închisă. Instituția de artă și știință s-ar putea muta la Tiraspol. Centrul a fost deschis în urmă cu aproape două decenii.
Casa Rusă din Chișinău a fost închisă. Aceasta s-ar putea muta la Tiraspol
sursa: Telegram
Petru Mazilu
05 iul. 2026, 14:34, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Casa Rusă din capitala Republicii Moldova a fost închisă, potrivit Live Ukraine. Numită Centrul Rus de Știință și Cultură, instituția avea rolul de a promova cultura, limba, arta și știința rusești.

Casa Rusă a fost deschisă în 2009. În urmă cu câteva luni, Republica Moldova s-a retras din acordul interguvernamental privind centrele culturale semnat cu Rusia în 1998.

Casa Rusă, varianta de Tiraspol

Închiderea centrului nu este doar o procedură birocratică, dar și o dovadă a răcirii relațiilor dintre Moldova pro europeană și Rusia.

O parte din funcțiile centrului de la Chișinău vor fi transferate ambasadei ruse. Între timp, auto intitulatul ministru al Afacerilor Externe al Transnistriei, Vitaly Ignatiev, a declarat că o instituție similară urmează să fie deschisă la Tiraspol.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da