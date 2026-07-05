Casa Rusă din capitala Republicii Moldova a fost închisă, potrivit Live Ukraine. Numită Centrul Rus de Știință și Cultură, instituția avea rolul de a promova cultura, limba, arta și știința rusești.

Casa Rusă a fost deschisă în 2009. În urmă cu câteva luni, Republica Moldova s-a retras din acordul interguvernamental privind centrele culturale semnat cu Rusia în 1998.

Casa Rusă, varianta de Tiraspol

Închiderea centrului nu este doar o procedură birocratică, dar și o dovadă a răcirii relațiilor dintre Moldova pro europeană și Rusia.

O parte din funcțiile centrului de la Chișinău vor fi transferate ambasadei ruse. Între timp, auto intitulatul ministru al Afacerilor Externe al Transnistriei, Vitaly Ignatiev, a declarat că o instituție similară urmează să fie deschisă la Tiraspol.