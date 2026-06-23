Mai rezistent decât premierii britanici. Larry, motanul de la Downing Street, bifează încă un mandat

Larry, motanul oficial al Cabinet Office, continuă să fie prezent la numărul 10 Downing Street, relatează Washington Examiner. El ocupă această poziție din februarie 2011 și este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale administrației britanice.

Odată cu plecarea lui Keir Starmer, Larry va întâmpina cel de-al șaptelea prim-ministru din perioada petrecută la Downing Street.

De peste 15 ani, Larry asistă la schimbările de putere din Marea Britanie

În cei peste 15 ani petrecuți la Downing Street, motanul a fost martor la unele dintre cele mai importante momente din politica britanică. El a rămas în reședința oficială pe durata mandatelor lui David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak și Keir Starmer.

Perioada sa la Downing Street a coincis cu referendumul pentru Brexit, pandemia de COVID-19 și numeroase schimbări de guvern.

A fost adoptat dintr-un adăpost pentru calitățile sale de vânător de șoareci

Larry a fost adus la Downing Street de la adăpostul Battersea Dogs and Cats Home. Alegerea sa a fost făcută datorită abilităților de a prinde șoareci.

De-a lungul timpului, motanul a devenit o adevărată vedetă în presa britanică. Aparițiile sale în fața reședinței oficiale sunt urmărite frecvent de jurnaliști și turiști.

Larry a fost fotografiat alături de numeroși lideri politici și șefi de stat. Printre aceștia s-a numărat și fostul președinte american Barack Obama.

Larry rămâne una dintre cele mai populare „figuri” de la Downing Street

În ultimii ani, motanul a devenit mai cunoscut decât mulți dintre liderii politici care au locuit la Downing Street. Popularitatea sa a fost alimentată și de rivalitatea cu Palmerston, motanul care a locuit la sediul Ministerului britanic de Externe.

Demisia lui Keir Starmer înseamnă o nouă schimbare la conducerea Regatului Unit. Pentru Larry, însă, aceasta reprezintă doar încă un capitol într-o „carieră” care continuă neîntrerupt de peste un deceniu și jumătate.