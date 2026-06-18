Social-democrații cer PNL retragerea sprijinului politic pentru Ciprian Ciucu, după audierile de la DNA

Partidul Social Democrat susține că Partidul Național Liberal ar trebui să aplice aceleași standarde de integritate pe care le-a promovat în alte contexte politice, cerând măsuri ferme în cazul liderului liberal Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei.
Social-democrații afirmă că, în astfel de situații, partidele politice trebuie să acționeze consecvent și să evite dublul standard în aplicarea principiilor de integritate.
În acest context, PSD cere:
Potrivit poziției PSD, un demnitar acuzat de fapte de corupție ar trebui să facă un pas în spate din funcțiile publice, pentru a proteja credibilitatea instituțiilor pe care le reprezintă.
Formațiunea social-democrată susține că astfel de măsuri sunt necesare pentru menținerea încrederii publice în administrație și în clasa politică.
„Nu în ultimul rând, PSD solicită tuturor organizațiilor non-guvernamentale care au militat cu aplomb pentru combaterea corupției să acționeze cu aceeași energie pentru condamnarea publică a primarului general Ciprian Ciucu, înainte de pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată”, potrivit comunicatului de presă al PSD.
DNA a transmis că Ciprian Ciucu, la data faptelor primar al Sectorului 6 București, este acuzat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.