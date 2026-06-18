Social-democrații cer PNL retragerea sprijinului politic pentru Ciprian Ciucu, după audierile de la DNA

Partidul Social Democrat susține că Partidul Național Liberal ar trebui să aplice aceleași standarde de integritate pe care le-a promovat în alte contexte politice, cerând măsuri ferme în cazul liderului liberal Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei.

PSD invocă principiile de integritate în politică

Social-democrații afirmă că, în astfel de situații, partidele politice trebuie să acționeze consecvent și să evite dublul standard în aplicarea principiilor de integritate.

În acest context, PSD cere:

suspendarea lui Ciprian Ciucu din funcțiile deținute în PNL;

retragerea sprijinului politic pentru exercitarea funcțiilor publice;

asumarea unor poziții ferme privind conduita politică în cazuri similare.

Potrivit poziției PSD, un demnitar acuzat de fapte de corupție ar trebui să facă un pas în spate din funcțiile publice, pentru a proteja credibilitatea instituțiilor pe care le reprezintă.

Formațiunea social-democrată susține că astfel de măsuri sunt necesare pentru menținerea încrederii publice în administrație și în clasa politică.

Apel la consecvență în discursul public

„Nu în ultimul rând, PSD solicită tuturor organizațiilor non-guvernamentale care au militat cu aplomb pentru combaterea corupției să acționeze cu aceeași energie pentru condamnarea publică a primarului general Ciprian Ciucu, înainte de pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată”, potrivit comunicatului de presă al PSD.

Ciucu, după audierea la DNA: Sunt nevinovat și vreau să-mi duc mandatul la capăt. O să am o tinichea de coadă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu , a declarat joi, la ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), că este nevinovat și că va colabora cu anchetatorii în cadrul procedurilor aflate în desfășurare. El a fost plasat sub controlul judiciar pentru următoarele 60 de zile.