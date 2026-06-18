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Prima reacție a lui Nicușor Dan după acuzațiile aduse de DNA lui Ciucu și punerea acestuia sub control judiciar

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost audiat de DNA și a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
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Diana Nunuț
18 iun. 2026, 18:17, Politic
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Președintele Nicușor Dan a avut joi, înainte de reuniunea Consiliului European, o primă reacție în legătură cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, audiat de DNA și plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă edilul Capitalei ar trebui să facă un pas în spate din funcție.

Ciprian Ciucu a fost audiat în cursul zilei de joi la DNA. La ieșirea din sediul instituției, el a făcut și o serie de declarații.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că procesul va scoate totul la iveală. Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul de Primar General la capăt, ca si cum acest lucru nu există. Voi colabora cu organele judiciare”, a spus Ciucu, la ieșirea de la DNA.

El a precizat că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar.

În plus, Ciucu a fost plasat de procurorii secției a II-a sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită de la 2 persoane, prin servicii de publicitate și consultanță electorală, pentru fapte din perioada în care era primar al Sectorului 6.

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