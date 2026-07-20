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Se deschide circulația pe calea 2 a Podului peste Dunăre. Trafic restricționat pe DN2S

DRDP Buzău anunță, luni, deschiderea circulației pe calea 2 a podului peste Dunăre de la Brăila. În același timp, DN2S, banda 1, calea 1, pe sensul Brăila – Jijila, va fi restricționat.
Se deschide circulația pe calea 2 a Podului peste Dunăre. Trafic restricționat pe DN2S
Sursă foto: Facebook / DRDP Buzău
Daiana Rob
20 iul. 2026, 14:15, Social
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„După finalizarea lucrărilor și deschiderea circulației pe calea 2 a podului peste Dunăre de la Brăila, începând cu data de 20.07.2026, traficul pe DN2S, banda 1, calea 1 (sensul Brăila – Jijila), între km 4+200 – km 6+660, va fi restricționat pentru executarea canalului drenant”, anunță DRDP Buzău. 

Potrivit sursei citate, circulația se va desfășura pe banda 2, iar restricția va fi menținută până în data de 10 august. 

DRDP Buzău le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona lucrărilor, respecte semnalizarea temporară, dar și să păstreze distanța față de mașina din față.

„Reduceți viteza în zona lucrărilor și respectați semnalizarea temporară, păstrați distanța față de vehiculul din față, întrucât traficul poate fi îngreunat, fiți atenți la indicatoarele rutiere și la personalul care dirijează circulația și evitați manevrele bruște și adaptați stilul de condus la condițiile din șantier”,  transmite DRDP Buzău. 

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