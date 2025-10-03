Transgaz, noi pași pentru implementarea acccelerată a Coridorului Vertical, pentru asigurarea fluxurilor necesare către Ucraina

Directorii generali ai operatorilor de transport și sistem de pe Coridorul Vertical s-au întâlnit vineri, la Atena, în cadrul Athens Riviera Summit 2025, într-o întâlnire de lucru.

Această reuniune a avut ca scop semnarea adresei comune a OTS de pe Coridorul Vertical către Autoritățile Naționale de Reglementare în vederea aprobării accelerate și în timp util a acesteia, lucru de importanță esențială pentru implementarea conceptului, pentru asigurarea fluxurilor necesare către Ucraina pe perioada următoarei ierni și a următorului sezon de injecție, potrivit companiei.

Prin adresa comună transmisă către Autoritățile Naționale de Reglementare, operatorii de transport și sistem de pe Coridorul Vertical solicită aprobarea cât mai curând posibil a prelungirii propuse pentru anul 2025/ 2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1”.

Documentul a fost semnat pentru Transgaz și Vestmoldtransgaz, de Ion Sterian, Director General al SNTGN Transgaz SA, din partea Bulgartransgaz, de Vladimir Malinov, Director Executiv, din partea DESFA, de Maria Ritta Galli și respectiv de Vladyslav Medvediev, director general al Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC.

Ucraina a primit pe 1 iulie primele cantități de gaze naturale prin Coridorul Vertical. Pe 23 iunie 2025 s-a desfășurat procesul de rezervare capacitate lunară pentru luna iulie 2025 pe punctele de interconectare ale SNT pentru produsul supergrupat de pe Ruta 1.

În paralel, Transgaz ia măsuri pentru modernizarea celor trei stații internaționale de măsurare a gazelor naturale de la Negru Vodă, pe unde intră, prin Coridorul Transbalcanic, parte a Coridorului Vertical, majoritatea volumelor de gaze naturale asigurându-se astfel aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv Transnistria, prin gazoductul Ungheni -Chișinău, aprovizionarea cu gaze naturale a Ucrainei pe direcția Isaccea-Orlovka, iar prin gazoductul BRUA, aprovizionarea parțială cu gaze naturale a Ungariei și a Slovacia.

Cronologia acordurilor

Memorandumul de Înțelegere privind Coridorul Vertical a fost semnat inițial, în anul 2019, pentru trei ani, între operatorii de sistem din România – SNTGN TRANSGAZ, Bulgaria – BULGARTRANSGAZ, Ungaria – FGSZ, Grecia – DESFA, precum și ICGB – compania care operează interconectorul Grecia-Bulgaria – IGB, după ce în anul 2016, în cadrul reuniunii CESEC de la Budapesta, ministerele de resort din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria au semnat o declarație comună a miniștrilor energiei pentru gazele naturale „Coridorul Vertical”.

Ulterior, pe 1 decembrie 2022, șeful Trasgaz a semnat, la Atena, în marja celei de-a 22-a reuniuni a Summitului World LNG, nou Memorandum de Înțelegere (MoU) privind Coridorul Vertical, care, ca noutate față de versiunea precedentă ce expira în acea lună, include ca parte semnatară și compania Gastrade din Grecia, proprietarul, dezvoltatorul și operatorul terminalului offshore de GNL din nordul Greciei, de la Alexandroupolis.

În ianuarie 2024, cooperarea pentru Coridorul Vertical a fost consolidată prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care prevede participarea a trei noi operatori de transport de gaze naturale, Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, companie controlată de Transgaz, GTSO din Ucraina și Eustream din Slovacia. Documentul a fost semnat cu ocazia Reuniunii la Nivel Înalt pentru Conectivitate în Europa Centrală și de Est (CESEC) de la Atena.