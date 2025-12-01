Vânzările globale de armament au atins un nivel record în 2024. Care este motivul

Conform datelor, cei mai mari 100 de producători de arme din lume au raportat venituri totale de 679 de miliarde de dolari (586 miliarde euro), în creștere cu 5,9% față de 2023.

Raportul subliniază că, în ultimul deceniu, veniturile companiilor de top din industria de armament au crescut cu 26%.

„Producătorii au profitat de cererea puternică generată de tensiunile globale și de conflictele active”, a precizat Lorenzo Scarazzato, expert SIPRI.

Europa impulsionează creșterea vânzărilor globale de armament în 2024

Potrivit SIPRI, creșterea cererii a fost determinată în principal de Europa, unde statele își refac stocurile militare și accelerează programele de modernizare, pe fondul amenințării percepute din partea Rusiei și al sprijinului militar oferit Ucrainei.

Veniturile celor 26 de mari companii europene au crescut cu 13%, ajungând la 151 miliarde de dolari. Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de producătorul ceh Czechoslovak Group, care a raportat o creștere de 193%, până la 3,6 miliarde de dolari, beneficiind de livrările de muniție destinate Ucrainei.

Totuși, industria europeană se confruntă cu dificultăți majore în lanțurile de aprovizionare. Mari producători precum Airbus, Safran, Thales sau Rheinmetall au fost obligați să își reorganizeze fluxurile de materii prime din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei și a restricțiilor impuse de China.

Statele Unite domină topul vânzărilor globale de armament în 2024

Dintre cei 100 de producători analizați, 39 sunt americani, inclusiv primii trei giganți ai industriei: Lockheed Martin, RTX și Northrop Grumman. Veniturile totale ale companiilor americane au ajuns la 334 miliarde de dolari, aproape jumătate din piața globală.

Asia și Oceania, singurele regiuni cu scădere în vânzările globale de armament în 2024

SIPRI notează că regiunea Asia-Oceania este singura care a înregistrat o scădere ușoară, de 1,2%, până la 130 de miliarde de dolari.

Dacă producătorii chinezi au raportat vânzări mai mici, Japonia și Coreea de Sud au beneficiat de cererea europeană în creștere.

Creștere în Orientul Mijlociu și evoluții contrastante în Rusia

Nouă companii din Orientul Mijlociu figurează în top, cu venituri totale de 31 miliarde de dolari. Trei dintre acestea sunt israeliene, reprezentând peste jumătate din totalul regional.

Rusia are două companii în top 100 – Rostec și United Shipbuilding Corporation – ale căror venituri combinate au crescut cu 23%, până la 31,2 miliarde de dolari. Deși sancțiunile occidentale afectează accesul la componente critice, cererea internă în creștere a compensat scăderea exporturilor.