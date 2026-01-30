Synology® lansează BC800Z, o cameră bullet varifocală cu inteligență artificială, dedicată supravegherii inteligente în mediul de business

„BC800Z valorifică peste un deceniu de expertiză Synology în domeniul viziunii computerizate bazate pe AI, aducând analize avansate precum recunoașterea numerelor de înmatriculare, detecția fumului și numărarea persoanelor/vehiculelor direct la nivelul camerei. Acest lucru permite o monitorizare mai rapidă și mai receptivă”, a declarat Josh Lin, Director al diviziei de supraveghere Synology.

„Cu o claritate 4K și performanță superioară în condiții de lumină redusă, BC800Z oferă supraveghere de înaltă performanță și un raport excelent între valoare și funcționalitate pentru implementări de securitate exigente.”

Supraveghere avansată cu ajutorul inteligenței artificiale

BC800Z oferă o rezoluție de 8 MP (3840 × 2160) la 30 cadre pe secundă, fiind echipată cu un obiectiv varifocal cu zoom 4,38–9,33 mm și un câmp vizual orizontal cuprins între 112,1° și 47,5°, asigurând imagini clare și flexibilitate în acoperirea zonelor monitorizate. Senzorul starlight de 1/1,8”, împreună cu iluminarea hibridă alb/IR, garantează vizibilitate excelentă chiar și în condiții de lumină scăzută.

