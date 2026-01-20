Prima pagină » Sport » CSM Corona Brașov anunță transferul portarului Kinga Janurik, din vara anului 2026

CSM Corona Brașov a anunțat marți transferul handbalistei Kinga Janurik, jucătoare pe postul de portar și componentă a echipei naționale a Ungariei, care se va alătura formației brașovene din vara anului 2026, semnând pe doi ani.
sursă foto: CSM Corona Brașov
Petre Apostol
20 ian. 2026, 16:05, Sport

Kinga Janurik vine de la Ferencváros TC, unul dintre cele mai puternice cluburi din handbalul european, alături de care a evoluat constant în EHF Champions League.

De-a lungul carierei, portarul din Ungaria a mai jucat pentru ÉRD HC, Körösi DSE și Újbuda TC.

La nivel internațional, Kinga Janurik este o prezență constantă în lotul naționalei Ungariei. A participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și Paris 2024, dar și la mai multe ediții ale Campionatelor Mondiale și Europene.

În 2024, aceasta a obținut medalia de bronz la Campionatul European, cu reprezentativa Ungariei.

În palmaresul său se regăsesc un titlu de campioană a Ungariei (2021), mai multe medalii în campionat și Cupa Ungariei, precum și o finală de EHF Champions League, disputată în 2023.

De asemenea, Janurik a fost semifinalistă în EHF Cup în 2015.

Kinga Janurik este al doilea transfer anunțat marți de clubul brașovean.

Corona a anunțat de dimineață și transferul portarului de la Gloria Bistrița, Renata de Arruda, începând din vară.

