CSM Corona Brașov anunță transferul portarului Kinga Janurik, din vara anului 2026

Kinga Janurik vine de la Ferencváros TC, unul dintre cele mai puternice cluburi din handbalul european, alături de care a evoluat constant în EHF Champions League.

De-a lungul carierei, portarul din Ungaria a mai jucat pentru ÉRD HC, Körösi DSE și Újbuda TC.

La nivel internațional, Kinga Janurik este o prezență constantă în lotul naționalei Ungariei. A participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și Paris 2024, dar și la mai multe ediții ale Campionatelor Mondiale și Europene.

În 2024, aceasta a obținut medalia de bronz la Campionatul European, cu reprezentativa Ungariei.

În palmaresul său se regăsesc un titlu de campioană a Ungariei (2021), mai multe medalii în campionat și Cupa Ungariei, precum și o finală de EHF Champions League, disputată în 2023.

De asemenea, Janurik a fost semifinalistă în EHF Cup în 2015.

Kinga Janurik este al doilea transfer anunțat marți de clubul brașovean.

Corona a anunțat de dimineață și transferul portarului de la Gloria Bistrița, Renata de Arruda, începând din vară.