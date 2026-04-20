Antrenorul lui Real Madrid îi ia apărarea lui Mbappé și răspunde speculațiilor privind plecarea sa

Antrenorul lui Real Madrid, Álvaro Arbeloa, i-a luat apărarea lui Kylian Mbappé, după criticile primite de atacantul francez în urma dublei pierdute de spanioli cu Bayern Munchen în sferturile de finală ale UEFA Champions League.
Petre Apostol
20 apr. 2026, 13:34, Sport

Deși Mbappé a înscris de două ori în cele două manșe, prestația sa a fost contestată, în special pentru implicarea defensivă și unele decizii din joc.

„Nu pot fi supărat pe el. A făcut o dublă la nivelul jucătorului care este. Sunt mulțumit. Este Mbappé pe care vrem să-l vedem în fiecare zi”, a declarat Álvaro Arbeloa, luni, în conferința premergătoare partidei de marți din La Liga, cu Alaves.

Tehnicianul spaniol a respins și ideea că echipa ar duce lipsă de lideri într-o perioadă de tranziție.

„Avem lideri foarte tineri și vrem mult de la ei foarte repede, dar există și mulți jucători cu experiență și personalitate”, a spus Arbeloa.

Acesta a subliniat și importanța relației cu jucătorii.

„O relație bună nu înseamnă că nu poți fi exigent. E important ca toți să vină cu plăcere la antrenament. Atmosfera a fost mereu bună, dar asta nu exclude sinceritatea”, a adăugat antrenorul.

În contextul speculațiilor tot mai intense privind o posibilă despărțire de club, Arbeloa a insistat că prioritatea sa rămâne finalul sezonului, nu viitorul carierei sale pe banca tehnică a echipei.

„Nu sunt îngrijorat de viitorul meu. Sunt fan Real Madrid, dar sunt și antrenorul echipei. Iar aceasta nu este o decizie care ține de mine. Nu sunt preocupat de viitorul meu, ci de aceste șapte meciuri (n.r.: care au rămas de disputat în lupta cu Barcelona pentru titlu în Spania). Sunt singurele care contează acum”, a declarat tehnicianul.

