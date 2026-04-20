Antrenorul lui Real Madrid îi ia apărarea lui Mbappé și răspunde speculațiilor privind plecarea sa

Deși Mbappé a înscris de două ori în cele două manșe, prestația sa a fost contestată, în special pentru implicarea defensivă și unele decizii din joc.

„Nu pot fi supărat pe el. A făcut o dublă la nivelul jucătorului care este. Sunt mulțumit. Este Mbappé pe care vrem să-l vedem în fiecare zi”, a declarat Álvaro Arbeloa, luni, în conferința premergătoare partidei de marți din La Liga, cu Alaves.

Tehnicianul spaniol a respins și ideea că echipa ar duce lipsă de lideri într-o perioadă de tranziție.

„Avem lideri foarte tineri și vrem mult de la ei foarte repede, dar există și mulți jucători cu experiență și personalitate”, a spus Arbeloa.

Acesta a subliniat și importanța relației cu jucătorii.

„O relație bună nu înseamnă că nu poți fi exigent. E important ca toți să vină cu plăcere la antrenament. Atmosfera a fost mereu bună, dar asta nu exclude sinceritatea”, a adăugat antrenorul.

În contextul speculațiilor tot mai intense privind o posibilă despărțire de club, Arbeloa a insistat că prioritatea sa rămâne finalul sezonului, nu viitorul carierei sale pe banca tehnică a echipei.

„Nu sunt îngrijorat de viitorul meu. Sunt fan Real Madrid, dar sunt și antrenorul echipei. Iar aceasta nu este o decizie care ține de mine. Nu sunt preocupat de viitorul meu, ci de aceste șapte meciuri (n.r.: care au rămas de disputat în lupta cu Barcelona pentru titlu în Spania). Sunt singurele care contează acum”, a declarat tehnicianul.