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Dinamo București anunță oficial transferul fundașului spaniol Martín Pascual

Dinamo București a anunțat, joi, transferul fundașului central spaniol Martín Pascual, fotbalist care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Dinamo București anunță oficial transferul fundașului spaniol Martín Pascual
sursă foto: Dinamo București
Petre Apostol
25 iun. 2026, 14:43, Sport
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În vârstă de 26 de ani, Martín Pascual ajunge în Ștefan cel Mare din postura de jucător liber de contract.

Noul fundaș al „câinilor” este un produs al academiei clubului spaniol Rayo Vallecano, unde a parcurs toate etapele de juniorat până la nivelul primei echipe.

De-a lungul carierei, fundașul iberic a mai evoluat pentru echipele secunde ale cluburilor Villarreal CF și Atlético Madrid.

În eșalonul secund al fotbalului spaniol, Pascual a îmbrăcat tricoul formațiilor UD Ibiza și CD Mirandés, pentru care a disputat în total 72 de partide, reușind și două pase decisive.

Potrivit clubului bucureștean, înțelegerea dintre Dinamo și Martín Pascual este valabilă până la 30 iunie 2028, iar gruparea alb-roșie deține o opțiune de prelungire a contractului pentru încă un sezon.

Pascual este cotat la suma de 400.000 de euro, conform platformei Transfermarkt.

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