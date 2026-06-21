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Un bărbat a fost pus sub acuzare după o serie de atacuri în Edinburgh

Poliția scoțiană a arestat un bărbat în vârstă de 36 de ani după ce cinci persoane au fost rănite într-o serie de atacuri. Cazul a fost preluat de anchetatori antiteroriști.
Un bărbat a fost pus sub acuzare după o serie de atacuri în Edinburgh
Sursa: Pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 05:17, Știri externe
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Poliția scoțiană a anunțat că un bărbat a fost pus sub acuzare după o serie de atacuri care au avut loc vineri noaptea la Edinburgh, potrivit The Guardian.

Ofițeri antiterorisți au fost chemați pentru a investiga atacurile în care cinci persoane au fost rănite.

Un bărbat scoțian alb, în ​​vârstă de 36 de ani, a fost arestat vineri. Poliția a adăugat sâmbătă seară târziu: „Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost acuzat în legătură cu o serie de incidente care au avut loc la Edinburgh vineri, 19 iunie 2026. Un raport a fost înaintat procurorului, iar persoana va apărea în instanță la momentul potrivit.”

Poliția a declarat că nu există alte amenințări la adresa publicului.

Ofițerii au fost chemați în zona Sighthill a orașului, unde doi bărbați au fost răniți, vineri, în jurul orei 20:50. Aceștia au fost duși cu ambulanța la Spitalul Regal din Edinburgh.

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