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Atac cu acid în SUA: trei puștoaice au mutilat șase femei

Șase femei au fost rănite și transportate la spital după un atac cu acid sulfuric petrecut în Jersey City, statul american New Jersey. Autoritățile susțin că agresiunea pare să fi fost una țintită, iar trei adolescente au fost arestate și inculpate pentru fapte deosebit de grave.
Atac cu acid în SUA: trei puștoaice au mutilat șase femei
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
16 iul. 2026, 07:35, Știri externe
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Un incident extrem de violent petrecut în Jersey City, New Jersey, s-a încheiat cu spitalizarea a șase femei, după ce asupra lor a fost aruncat acid sulfuric în timpul unui atac din mers. Potrivit autorităților locale, victimele se aflau într-un grup atunci când persoane aflate pe un moped au aruncat substanța corozivă și au fugit imediat de la locul faptei.

Toate cele șase victime au fost transportate la un spital din zonă. Medicii au constatat că acestea au suferit arsuri chimice și leziuni ale pielii, însă viața niciuneia nu a fost pusă în pericol, relatează The New York Post.

O victimă a suferit arsuri de gradul II

Reprezentanții Departamentului pentru Siguranță Publică din Jersey City au precizat că una dintre victime, o femeie în vârstă de 21 de ani, a fost tratată pentru arsuri de gradul al doilea la nivelul feței și scalpului.

Celelalte persoane rănite au prezentat arsuri și exfolieri ale pielii provocate de contactul cu acidul sulfuric. Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor și nici amploarea exactă a leziunilor suferite de fiecare dintre acestea.

Trei adolescente, acuzate de atac agravat

Anchetatorii au anunțat că trei adolescente, cu vârste de 13, 14 și 15 ani, au fost arestate în legătură cu acest caz. Ele sunt acuzate, între altele, de agresiune agravată cu armă mortală, după ce acidul sulfuric a fost considerat un mijloc capabil să producă vătămări corporale grave.

Atacul a avut loc în seara de 15 iunie, pe Wilkinson Avenue, însă autoritățile au confirmat că suspectele au fost reținute în zilele de 16 și 17 iunie. Informația privind arestările a fost făcută publică abia acum, la aproape o lună de la incident.

Ancheta continuă. Autoritățile iau în calcul un conflict anterior

Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului pentru Siguranță Publică din Jersey City, primele indicii arată că atacul ar fi fost unul țintit și ar putea avea legătură cu un conflict izbucnit anterior între mai multe persoane.

Investigația este încă în desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea și dacă în incident au fost implicate și alte persoane.

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