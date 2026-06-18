Vasile Dîncu avertizează asupra influenței ruse în Europa: „Este important să marcăm în opinia publică faptul că există agenți ai Rusiei printre noi”

Declarațiile au fost făcute după ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind incursiunile dronelor militare rusești în spațiul aerian al Uniunii Europene și consolidarea apărării pe flancul estic. În timpul dezbaterilor a fost discutat și un amendament care vizează sancționarea persoanelor implicate în propaganda pro-rusă.

„Există agenți ai Rusiei printre noi”

Întrebat despre oportunitatea unor sancțiuni împotriva celor care promovează mesaje favorabile Kremlinului, Vasile Dîncu a afirmat că principalul obiectiv ar trebui să fie informarea publicului cu privire la existența unor rețele de influență.

„Cred că este poate mai important să anunțăm opinia publică, să marcăm în opinia publică faptul că există agenți ai Rusiei printre noi”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, cetățenii trebuie să fie informați despre existența unor actori care promovează interesele Moscovei în spațiul public european.

Dîncu consideră însă că transformarea acestor preocupări în măsuri punitive poate ridica probleme legate de libertatea de exprimare.

Rezerve față de sancționarea vocilor pro-ruse

Europarlamentarul a apreciat că sancționarea influencerilor, jurnaliștilor sau altor persoane care exprimă poziții favorabile Rusiei este dificil de realizat și poate genera controverse.

„Poate că este prea mult să cenzurăm și vocile care, chiar dacă fac propagandă pentru Rusia, să fie sancționate”, a spus acesta.

În opinia sa, răspunsul la propaganda rusă ar trebui să fie unul bazat pe argumente și pe consolidarea discursului pro-european.

„Cred că aici trebuie să îi combatem cu argumentele celelalte, să aducem mai multe voci care apără ideea europeană și securitatea europeană”, a declarat Dîncu.

Acesta a adăugat că astfel de propuneri trebuie analizate cu atenție și că declarațiile politice nu se transformă automat în măsuri legislative.

„Este un pic cam mult acest lucru, dar declarațiile politice, până la urmă, nu au o traducere directă în legislație”, a afirmat europarlamentarul.

Rezoluția vine pe fondul intensificării amenințărilor hibride

Discuțiile privind propaganda și influența rusă au avut loc în contextul adoptării unei rezoluții europene referitoare la incursiunile dronelor militare rusești în spațiul aerian al Uniunii Europene.

Documentul solicită dezvoltarea unor capacități comune de detectare și neutralizare a dronelor de-a lungul întregii frontiere estice a Uniunii.

În ultimele luni, oficialii europeni au avertizat în repetate rânduri asupra intensificării amenințărilor hibride atribuite Rusiei, inclusiv campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și operațiuni de influență desfășurate în statele membre.

În acest context, Vasile Dîncu consideră că Europa trebuie să rămână fermă în apărarea securității sale, fără a renunța însă la principiile democratice și la libertatea de exprimare care stau la baza proiectului european.