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Vasile Dîncu cere măsuri mai ferme împotriva dronelor rusești: „România trebuia să doboare orice dronă care a intrat pe teritoriul ei”

Europarlamentarul Vasile Dîncu a declarat joi, la Strasbourg, că România trebuie să adopte o poziție mai fermă în apărarea spațiului aerian și să reacționeze mai rapid la incursiunile dronelor rusești, după ce Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind securizarea frontierei estice a Uniunii Europene.
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Oana Antipa
18 iun. 2026, 14:56, Politic
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Documentul, aprobat pe 18 iunie, condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian european de către drone și rachete rusești și solicită dezvoltarea unor capacități comune de detectare, monitorizare și neutralizare a amenințărilor aeriene de-a lungul întregii frontiere estice a UE.

Dîncu: Europa înțelege mai bine riscurile de la granița de est

Vasile Dîncu a afirmat că România reușește să atragă atenția partenerilor europeni asupra vulnerabilităților generate de războiul din Ucraina.

„Europa conștientizează că a sta la frontierele ei nu este un lucru foarte simplu și că trebuie luate măsuri suplimentare”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a apreciat că Bruxelles-ul și Strasbourgul au început să acorde mai multă atenție problemelor de securitate din estul Europei, însă a avertizat că măsurile adoptate până acum sunt insuficiente.

„Europa a luat niște măsuri mai degrabă birocratice legate de apărarea estului cu zidul de drone, cum s-a spus. Deocamdată nu s-a operaționalizat acel program”, a afirmat Dîncu.

„România trebuie să facă mai mult”

Europarlamentarul a susținut că autoritățile române nu ar trebui să aștepte exclusiv soluții europene sau sprijin din partea NATO.

„Cred că România trebuie să facă în primul rând mai mult”, a spus acesta.

Potrivit lui Dîncu, România dispune deja de o parte dintre echipamentele necesare pentru apărarea spațiului aerian, chiar dacă anumite capabilități trebuie completate.

„Mai avem nevoie de anumite tipuri de radare, de senzori și de alte instrumente, dar încă avem o serie de instrumente cu care putem să arătăm o voință de apărare a spațiului nostru aerian împotriva dronelor rusești”, a declarat el.

Europarlamentarul a menționat inclusiv existența unor sisteme antiaeriene și a unor drone interceptoare produse în România.

„Avem chiar în țară drone care pot fi folosite ca drone interceptoare, doar că este nevoie să ne mișcăm mai repede și să nu așteptăm hotărâri europene ca să facem ceva pentru apărarea spațiului nostru”, a afirmat Dîncu.

„Orice dronă care intră pe teritoriul României trebuie doborâtă”

Cea mai categorică declarație a europarlamentarului a vizat reacția autorităților la dronele care pătrund în spațiul aerian românesc.

„România trebuia să doboare orice dronă care a intrat pe teritoriul ei”, a declarat acesta.

Dîncu a invocat exemplul Poloniei, despre care spune că a reacționat ferm în situații similare.

„Polonia a făcut acest lucru și nu a mai avut după acele incidente”, a afirmat el.

În opinia sa, incursiunile dronelor nu reprezintă doar o amenințare militară, ci și o componentă a războiului hibrid purtat de Rusia.

„Nu contează neapărat cantitatea de explozibil pe care o are drona. Contează faptul că descurajează populația”, a spus europarlamentarul.

El a avertizat că astfel de incidente afectează încrederea cetățenilor din județele aflate la granița cu Ucraina în capacitatea statului de a-i proteja.

„Rusia asta a încercat să arate: că NATO nu te apără, că tu nu ești capabil să te aperi ca țară NATO”, a declarat Dîncu.

Apel pentru modificări legislative

Europarlamentarul a cerut accelerarea modificărilor legislative care să permită intervenții mai rapide împotriva dronelor ostile.

„Ne trebuie să fim un pic mai rapizi și să avem și voință de apărare”, a afirmat el.

Dîncu consideră că actualul cadru legislativ poate fi îmbunătățit pentru a permite utilizarea eficientă a mijloacelor de apărare disponibile și pentru a răspunde mai rapid amenințărilor de la frontiera estică a NATO și a Uniunii Europene.

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