Banca Mondială renunță la obiectivele privind finanțarea măsurilor climatice

„Vom finaliza trecerea de la resurse la rezultate pentru a maximiza impactul asupra dezvoltării. Vom renunța la obiectivul de 45% privind beneficiile colaterale legate de climă și la obiectivul de 35% din Planul de acțiune privind schimbările climatice”, se arată într-un comunicat al Grupului Băncii Mondiale, potrivit France24.

Statele Unite, cel mai mare acționar al Băncii Mondiale, și-au schimbat brusc politica privind schimbările climatice sub președinția lui Donald Trump, care a calificat fenomenul drept o „farsă” și a intensificat cheltuielile pentru combustibilii fosili.

În aprilie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a solicitat Băncii să renunțe la obiectivele sale de finanțare climatică. Bessent a afirmat că acestea „generează ineficiență, denaturează procesul de luare a deciziilor economice și îndepărtează Banca de misiunea sa principală”.

Declarația Băncii Mondiale precizează că activitatea viitoare privind rezultatele în domeniul schimbărilor climatice va fi determinată de cererea din partea țărilor cliente.

În 2025, 48% din finanțarea Grupului Băncii Mondiale a avut „beneficii colaterale pentru climă”, însumând aproximativ 50,8 miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale.

Sub administrația Trump, însă, s-a înregistrat o respingere oficială pe scară largă a schimbărilor climatice ca fenomen provocat de om, administrația susținând combustibilii fosili cu grad ridicat de poluare și amânând proiectele de energie regenerabilă.

Una dintre principalele cauze: efectul de seră

De la preluarea celui de-al doilea mandat, Trump a exercitat, de asemenea, presiuni asupra instituțiilor globale și a altor țări pentru a le determina să acorde o atenție mai redusă schimbărilor climatice.

Una dintre principalele cauze ale încălzirii globale este intensificarea efectului de seră, provocată de gazele cu efect de seră (GES) care persistă în atmosferă.

Banca Mondială va continua să raporteze emisiile nete de gaze cu efect de seră și procentul din proiectele sale care au un impact asupra schimbărilor climatice, se arată în comunicat.

Activitatea Băncii Mondiale se concentrează în principal asupra țărilor în curs de dezvoltare, care sunt cele mai puțin responsabile pentru încălzirea globală.