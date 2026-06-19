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Radu Miruță a anulat scumpirea biletelor la metrou: „Am închis definitiv acest subiect”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că scumpirea biletelor la metrou a fost anulată. El a spus că majorarea tarifelor a fost „o greșeală” și că Metrorex trebuie să reducă din cheltuieli, nu să ceară mai mulți bani de la călători.
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Iulian Moşneagu
19 iun. 2026, 12:19, Politic
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Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada următoare”, a declarat Radu Miruţă.

Am decis anularea creşterii biletului la metrou, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. Am închis definitiv acest subiect”, a spus ministrul interimar al Transporturilor.

Radu Miruță a criticat modul în care Metrorex a încercat să rezolve problemele financiare ale companiei și a spus că banii publici trebuie folosiți mai eficient.

El a adăugat că problemele Metrorex nu trebuie acoperite prin tarife mai mari suportate de pasageri.

„Există foarte mult spațiu la Metrorex, chiar de mâine, de a se reduce semnificativ cheltuielile”, a spus ministrul.

Ministrul interimar a spus că Metrorex ar putea obține venituri suplimentare și din închirierea unor spații pentru reclame, dar pe baza unor reguli clare.

„Nu trebuie să se revină în stațiile de metrou cu toate chioșcurile și toate maghernițele pe care oamenii trebuie să le ocolească. Dar se poate face un plan astfel încât să existe o metodă civilizată de a obține bani din închirierea anumitor suprafețe”, a spus Miruță.

Majorarea tarifelor la metrou trebuia să intre inițial în vigoare la 1 mai, dar fusese amânată până la 1 iulie. Potrivit noilor prețuri propuse, o călătorie cu metroul ar fi urmat să crească de la 5 lei la 7 lei.

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