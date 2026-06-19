Miruță precizează că managerii din cadrul Metrorex ar putea răspunde pentru infestația cu ploșnițe

În cadrul unei conferințe de presă în calitate de Ministru al Transporturilor, Radu Miruță a fost întrebat cine va răspunde dacă infestația cu ploșnițe va fi într-adevăr o catastrofă și dacă bucureștenii ce călătoresc cu metroul vor fi afectați.

Miruță a precizat că managerii sunt cei care vor răspunde, în baza indicatorilor de performanță.

„Cei care au în contractul de management niște indicatori, care odată măsurați, vor rezulta că sunt mai mici decât cei pe care își i-au asumat”, a declarat Miruță.

Acesta a continuat spunând că cei vinovați fie vor pleca acasă, fie vor plăti, fie vor ajunge la Parchet, în funcție de situație.

„Varianta e să pleci acasă, varianta e să plătească, varianta e să se ducă la Parchet, în funcție de situație”, a declarat Miruță.

Întrebat dacă îi va demite practic pe manageri, Miruță a precizat:

„Eu pot să urmăresc dacă cei care sunt în Consiliul de Administrație își îndeplinesc contractul de mandat care este făcut așa cum este făcut – adică cu un indicator foarte slab. Dacă întrebați în acest minister când s-au făcut ultima o dată verificării indicatorilor de performanță, o să realizați de ce companiile acestui minister merg prost”, a spus Miruță.

Miruță acuză că managerii nu își îndeplinesc indicatorii de performanță

Miruță a acuzat și a explicat, deopotrivă, că în unele cazuri, sunt puși directori cărora le sunt atribuiți indicatori de performanță „care sunt îndepliniți doar dacă se uită dimineața pe Facebook și deschid geamul”.

„După care nici când ar trebui să fie măsurați, că n-au îndeplinit acești indicatori foarte jos, nu se face măsurătoarea”, a declarat Miruță.

Acesta a precizat că problema la metrou este că „se știa de foarte multe lucruri și se tăcea complice”.

„Problema la metrou este că se știa de foarte multe lucruri și se tăcea complice. Pentru că dacă ne uităm unde se duc banii din tăcerea asta complice, o să înțelegeți cât de repede se închide bucla”, a declarat Miruță.