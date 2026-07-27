Căutările s-au încheiat tragic. Tânăra de 22 de ani dată dispărută în București a fost găsită moartă

Dispariția a fost sesizată în data de 24 iulie 2026, în jurul orei 22:00. Tânăra a fost văzută ultima dată în aceeași zi, la o unitate medicală din Sectorul 6 al Capitalei.

Imediat după primirea sesizării, polițiștii au declanșat toate procedurile specifice pentru căutarea unei persoane dispărute. Au fost efectuate cercetări criminalistice, audieri ale membrilor familiei, verificări în unități medicale și în bazele de date, fiind analizate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere. De asemenea, au fost verificate zonele pe care aceasta le frecventa.

În urma informațiilor obținute, care indicau existența unei stări de vulnerabilitate, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-ALERT pentru a solicita sprijinul populației în găsirea tinerei.

Pe parcursul verificărilor, polițiștii au ajuns la concluzia că persoana căutată ar putea fi victima unui eveniment feroviar produs în aceeași zi, 24 iulie, în jurul orei 12:00, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.

„În continuarea verificărilor, au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană”, a transmis Poliția Capitalei.

În cursul zilei de luni, procedurile medico-legale efectuate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov au confirmat identitatea victimei.

„În continuare, activitățile procedurale sunt desfășurate de structurile competente, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”.