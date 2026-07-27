Nou mesaj RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

Mesajul a fost transmis luni după-amiază, la ora 16:13, pentru nord-estul județului Tulcea, informează ISU Tulcea.

Potrivit mesajului transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), populația este îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, se arată în mesajul RO-Alert.

Al doilea RO-Alert în cursul zilei

Este al doilea mesaj de acest fel emis luni, după ce în cursul dimineții, o dronă a fost detectată de sistemul radar al Ministerului Apărării la est de Sulina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a anunțat MApN.

Județul Tulcea a fost vizat în repetate rânduri de mesaje RO-Alert, pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, în apropierea graniței cu România.

În mai multe cazuri, fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul județului, iar aeronave militare au fost ridicate pentru monitorizarea spațiului aerian.

Trei drone au fost doborâte în weekend

În weekend, Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în trei zile consecutive.

Vineri, 24 iulie, radarele MApN au detectat la ora 9:39 o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a intrat ulterior în România și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea țintei.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed.

Sâmbătă, o a doua dronă a fost doborâtă în apropierea graniței, iar duminică, un alt F-16 a doborât o dronă în apropiere de Sulina.