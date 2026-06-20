De ce te simți epuizat după un zbor și ce poți face pentru a-ți reveni rapid

Jet lag-ul este o perturbare temporară a ritmului circadian, apărută la traversarea mai multor fusuri orare. Organismul are nevoie de timp pentru a se sincroniza cu noul ciclu zi-noapte.

Simptomele includ oboseală, somn de proastă calitate și dificultăți de concentrare. Călătoriile spre est sunt de obicei mai dificile decât cele spre vest, pentru că ceasul biologic trebuie avansat, nu întârziat.

Ce metode recomandă experții înainte de călătorie

Specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn cu câteva zile înainte de plecare. Cel puțin șapte ore de somn în nopțile premergătoare zborului sunt esențiale.

Hidratarea corespunzătoare, înainte și după zbor, ajută organismul să se adapteze. Limitarea alcoolului și a cofeinei reduce, de asemenea, efectele jet lag-ului, conform Euronews.

Ce sfaturi oferă medicul Megha Pancholi pentru zbor

Dr. Megha Pancholi recomandă sincronizarea somnului din avion cu ora locală a destinației. Expunerea la lumina naturală imediat după sosire ajută organismul să-și reseteze ceasul biologic.

Medicul recomandă și gumă de mestecat pentru evitarea disconfortului din timpul decolării și aterizării. Hidratarea constantă pe durata zborului este, de asemenea, importantă.

De ce sunt utile șosetele de compresie în zborurile lungi

Statul nemișcat pe perioade lungi poate provoca umflarea gleznelor. Șosetele de compresie ajută la îmbunătățirea circulației sanguine în timpul zborului.

Acestea sunt recomandate mai ales femeilor însărcinate și persoanelor cu probleme de circulație. Plimbările scurte prin cabina avionului pot reduce și ele disconfortul.

O companie aeriană a introdus programul FlyWell, dedicat zborurilor pe distanțe lungi. Programul combină cinci ritualuri axate pe circulație, somn și recuperare.

Pe anumite zboruri, pasagerii pot folosi suplimente pentru concentrare, ochelari cu filtru de lumină albastră și dispozitive pentru stimularea circulației. Compania oferă și ședințe de terapie cu lumină roșie, pentru recuperare.

Ce aplicații pot ajuta la combaterea jet lag-ului

Aplicația Timeshifter creează planuri personalizate, bazate pe itinerariu, vârstă și programul de somn. Aceasta recomandă momentele optime pentru somn, expunere la lumină și consum de cofeină.

Aplicația Entrain, dezvoltată de Universitatea din Michigan, folosește modele matematice ale ceasului circadian. Utilizatorii introduc planul de călătorie, iar aplicația sugerează programul optim de somn și lumină.