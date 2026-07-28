Sute de avioane Boeing 737 MAX trebuie verificate după descoperirea unei erori la montarea scaunelor. Ce înseamnă pentru pasageri

Deși nu este vorba despre o defecțiune care afectează zborul în condiții normale, autoritățile spun că problema trebuie remediată pentru ca aeronavele să respecte standardele de siguranță, mai arată CNN.

Ce au descoperit inspectorii

Potrivit FAA, anumite ansambluri ale scaunelor nu au fost montate corect pe șinele de fixare din cabină. În cazul unei aterizări de urgență sau al unui impact puternic, scaunele montate incorect s-ar putea deplasa, ceea ce ar putea provoca răni pasagerilor sau ar îngreuna evacuarea aeronavei. Directiva propusă de FAA vizează 453 de avioane Boeing 737 MAX înregistrate în Statele Unite. Fiecare avion poate avea până la 69 de ansambluri de scaune care trebuie verificate, iar autoritatea estimează că inspectarea și remedierea fiecărui ansamblu durează aproximativ o oră. Până în prezent nu au fost raportate accidente sau persoane rănite din cauza acestei probleme.

Vor fi afectate și zborurile din Europa?

FAA nu a precizat dacă aceeași problemă există și la aeronave operate în afara Statelor Unite. Totuși, în practică, multe autorități de aviație civilă și companii aeriene din întreaga lume analizează și aplică, atunci când este cazul, directivele emise de FAA, mai ales în cazul aeronavelor produse de Boeing. Acest lucru înseamnă că și operatorii din Europa ar putea efectua verificări preventive dacă investigațiile vor arăta că avioanele lor provin din loturile afectate.

Ce înseamnă pentru pasageri

Pentru cei care urmează să zboare cu un Boeing 737 MAX, anunțul nu înseamnă că aeronavele sunt considerate nesigure pentru exploatare. Problema identificată privește fixarea scaunelor, nu sistemele de zbor, motoarele sau structura avionului. În astfel de situații, FAA emite o directivă de navigabilitate prin care obligă operatorii să inspecteze și să remedieze defecțiunea într-un termen stabilit, înainte ca aceasta să poată reprezenta un risc.

Un nou episod pentru modelul 737 MAX

Deși problema actuală este de natură tehnică și nu are legătură cu sistemele de control al aeronavei, ea readuce în atenție modelul Boeing 737 MAX, unul dintre cele mai atent monitorizate avioane comerciale din lume. Modelul a fost consemnat în istoria aviației după accidentele din Indonezia și Etiopia din 2018 și 2019, care au dus la suspendarea zborurilor la nivel mondial timp de aproape doi ani și la modificări ample ale sistemelor de control și ale proceselor de certificare. În ultimii ani, Boeing s-a confruntat și cu alte probleme de calitate, inclusiv incidente legate de producție și verificări suplimentare impuse de autoritățile americane, ceea ce a determinat FAA să intensifice supravegherea constructorului.

Siguranța rămâne prioritatea

Specialiștii în aviație subliniază că emiterea unei directive de navigabilitate nu înseamnă automat existența unui pericol iminent, ci face parte din sistemul prin care eventualele deficiențe sunt identificate și eliminate înainte de a produce incidente. În acest caz, verificările urmăresc să se asigure că toate scaunele sunt fixate conform specificațiilor producătorului și pot rezista solicitărilor extreme din timpul unei aterizări de urgență. Boeing nu a comentat deocamdată anunțul FAA.