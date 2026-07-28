Cum alimentează inteligența artificială haosul în timpul dezastrelor naturale

În ultimele luni, furtunile puternice și inundațiile au fost însoțite de un val de materiale false distribuite pe rețelele sociale. Acestea au inclus imagini cu presupuse cadavre plutind în apele inundate, scene care prezentau în mod fals inundații severe în zone neafectate și videoclipuri cu detalii complet inventate despre intervențiile echipelor de salvare, arată BBC.

În unele regiuni, videoclipurile care anunțau în mod fals pene de curent i-au determinat pe locuitori să cumpere în panică provizii de urgență.

Alte materiale exploatează evenimente reale. După inundațiile produse la începutul lunii iulie în orașul Hengzhou, din provincia Guangxi, când sute de șerpi au scăpat de la o fermă de reproducere, pe internet au apărut imagini false care pretindeau că și crocodili au fost eliberați într-un râu.

Într-o situație deja tensionată, marcată de evacuări în masă și operațiuni complexe de salvare, autoritățile încearcă să evite răspândirea panicii. Oficialii se tem însă că inteligența artificială oferă instrumente simple și accesibile care pot fi folosite pentru a induce publicul în eroare.

Ce spun experții

„Mulți dintre acești creatori de conținut folosesc știrile despre dezastre pentru a câștiga urmăritori, știind că materialele mai senzaționale sau exagerate vor aduna mai multe aprecieri și vizualizări. Ei fabrică în mod deliberat informații pentru a atrage atenția oamenilor”, a declarat Huang Zhihua, adjunctul șefului responsabil cu securitatea publică online din cadrul Poliției Zhejiang.

În ultimele săptămâni, autoritățile au arestat și sancționat persoane care au creat știri și videoclipuri false. Pedepsele variază de la amenzi până la reținere în vederea urmăririi penale.

Experții avertizează însă că lumea s-ar putea confrunta cu o criză fără precedent a dezinformării.

Profesorul Chen Bin susține că inteligența artificială reduce dramatic barierele tehnice pentru producerea informațiilor false.

„Persoanele nu mai au nevoie de competențe tehnice sofisticate. Prin simple instrucțiuni adresate instrumentelor de inteligență artificială, ele pot genera rapid texte, imagini, materiale audio și video convingătoare, extrem de realiste, dar complet fabricate și produse la scară largă”, a explicat acesta.

Dezinformarea va continua să crească

Unii specialiști au cerut ca toate materialele generate cu IA să fie marcate în mod clar, însă avertizează că aceste etichete pot fi eliminate cu ușurință prin editarea conținutului.

Specialiștii spun că sunt necesare sisteme de avertizare oficiale mai eficiente, verificarea locațiilor și a surselor imaginilor, precum și educarea publicului pentru a recunoaște conținutul fals.

În același timp, experții avertizează că dezinformarea generată cu ajutorul inteligenței artificiale va continua să crească atât ca volum, cât și ca viteză de propagare.

Potrivit acestora, alegerile, urgențele de sănătate publică, conflictele armate, dezastrele naturale și alte evenimente majore vor deveni principalele ținte ale campaniilor de dezinformare bazate pe IA.