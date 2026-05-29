Virusul care provoacă vărsături se răspândește rapid în SUA. Specialiștii monitorizează creșterea cazurilor

Potrivit datelor analizate de NBC News, monitorizarea apelor reziduale arată o tendință ascendentă a circulației norovirusului în mare parte din SUA, cu o creștere mai pronunțată în statele din nord-estul țării. Experții de la programul WastewaterSCAN, dezvoltat de cercetători de la Universitatea Stanford și Universitatea Emory, au precizat că norovirusul se află în continuare la nivelul „ridicat” la nivel național, pe baza concentrațiilor detectate în ultimele săptămâni.

O nouă tulpină a devenit dominantă

Medicii spun că în prezent circulă mai multe variante ale virusului, însă tulpina GII.17 a devenit dominantă în Statele Unite. Această variantă a depășit tulpina GII.4, care a predominat timp de mai mulți ani, și a fost asociată cu aproximativ 75% dintre focarele raportate în sezonul 2024-2025. Specialiștii explică faptul că noua variantă nu este neapărat mai contagioasă, dar poate infecta mai ușor populația deoarece mai puțini oameni au imunitate împotriva ei.

De ce se răspândește atât de ușor

Norovirusul este considerat una dintre cele mai contagioase boli infecțioase cunoscute. Potrivit experților citați de NBC News, o persoană infectată poate transmite virusul, în medie, către alte șapte persoane. Virusul se transmite prin contact direct cu persoane bolnave, prin suprafețe contaminate, alimente sau apă infectată. Focarele apar frecvent în locuri aglomerate, precum nave de croazieră, școli, spitale sau centre de îngrijire.

Specialiștii cred că deplasările sezoniere și temperaturile ridicate, care determină mai multe persoane să petreacă timp în spații închise, pot contribui la accelerarea răspândirii virusului.

Care sunt simptomele

Norovirusul este una dintre cele mai frecvente cauze ale toxiinfecțiilor alimentare în Statele Unite. Simptomele apar de obicei la 12-48 de ore după infectare și includ vărsături, diaree, crampe abdominale și stare generală de rău. Medicii subliniază că vărsăturile intense reprezintă una dintre caracteristicile care diferențiază această infecție de alte afecțiuni digestive. Majoritatea persoanelor sănătoase se recuperează în câteva zile, însă pot continua să transmită virusul timp de până la două săptămâni după dispariția simptomelor.

Nu există tratament specific

Medicii atrag atenția că antibioticele nu sunt eficiente împotriva norovirusului, deoarece infecția este provocată de un virus și nu de o bacterie. Tratamentul constă în principal în hidratare și înlocuirea lichidelor pierdute prin vărsături și diaree. Copiii mici, persoanele în vârstă și cei cu probleme medicale preexistente sunt considerați cei mai vulnerabili la complicațiile cauzate de deshidratare. Pentru prevenție, specialiștii recomandă spălarea atentă a mâinilor cu apă și săpun, evitarea fructelor de mare crude și dezinfectarea suprafețelor cu produse eficiente împotriva norovirusului.