Prima pagină » Știrile zilei » Cupa Mondială: Doi bărbați acuzați că au furat bunuri de peste 18.000 de dolari de la echipa Angliei

Cupa Mondială: Doi bărbați acuzați că au furat bunuri de peste 18.000 de dolari de la echipa Angliei

Doi bărbați au fost acuzați, sâmbătă, pentru furtul a unor bunuri în valoare de 18.000 de dolari de la echipa Angliei la Campionatul Mondial.
Cupa Mondială: Doi bărbați acuzați că au furat bunuri de peste 18.000 de dolari de la echipa Angliei
Ioana Târziu
14 iun. 2026, 08:27, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Doi bărbați au fost puși sub acuzare, sâmbătă, după ce au furat bunuri de la echipa Angliei la Cupa Mondială de peste 18.000 de dolari, potrivit AFP.

Un procuror american din comitatul Jackson a decis punerea lor sub acuzare.

Conform legii din Missouri, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de până la șapte ani, potrivit sursei.

Echipamentul a fost furat din vehicule în timp ce era transferat din cantonamentul Angliei din Florida la baza lor din Kansas City.

Biroul procurorului a declarat, într-un comunicat, că bunurile furate sunt estimate la aproximativ 18.000 de dolari.

„Comitatul Jackson nu va tolera nicio activitate criminală care vizează vizitatorii Cupei Mondiale, inclusiv echipele internaționale care au călătorit aici pentru a concura”, a declarat procurorul, potrivit sursei citate.

Anterior, portarul de rezervă al Angliei, Dean Henderson, a declarat că și-a recuperat ghetele. S-a anunțat, ulterior, că majoritatea obiectelor au fost recuperate.

Anglia își va începe sezonul de Cupă Mondială miercuri, împotriva Croației. Următoarele meciuri din Grupa L vor fi împotriva Ghanei și Panama, mai arată sursa.

Recomandarea video

Ce trebuie să știe șoferii români care merg în concediu în Grecia vara asta
G4Media
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Dosarul transnistrean nu va împiedica aderarea Republicii Moldova la UE. Vicepreședintele Parlamentului European spune când pot fi încheiate negocierile
Gandul
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Cancan
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport
Cât costă cireșele, căpșunile și caisele în Piața Obor din București
Libertatea
Cele 3 legume care trebuie evitate când e caniculă. Expertiza dr. Bogdan Istrate, medic specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia