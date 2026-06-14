Cupa Mondială: Doi bărbați acuzați că au furat bunuri de peste 18.000 de dolari de la echipa Angliei

Doi bărbați au fost puși sub acuzare, sâmbătă, după ce au furat bunuri de la echipa Angliei la Cupa Mondială de peste 18.000 de dolari, potrivit AFP.

Un procuror american din comitatul Jackson a decis punerea lor sub acuzare.

Conform legii din Missouri, infracțiunea se pedepsește cu închisoare de până la șapte ani, potrivit sursei.

Echipamentul a fost furat din vehicule în timp ce era transferat din cantonamentul Angliei din Florida la baza lor din Kansas City.

Biroul procurorului a declarat, într-un comunicat, că bunurile furate sunt estimate la aproximativ 18.000 de dolari.

„Comitatul Jackson nu va tolera nicio activitate criminală care vizează vizitatorii Cupei Mondiale, inclusiv echipele internaționale care au călătorit aici pentru a concura”, a declarat procurorul, potrivit sursei citate.

Anterior, portarul de rezervă al Angliei, Dean Henderson, a declarat că și-a recuperat ghetele. S-a anunțat, ulterior, că majoritatea obiectelor au fost recuperate.

Anglia își va începe sezonul de Cupă Mondială miercuri, împotriva Croației. Următoarele meciuri din Grupa L vor fi împotriva Ghanei și Panama, mai arată sursa.