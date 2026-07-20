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FIFA a publicat noul clasament mondial: România urcă două poziții, iar Spania devine noul lider

Naționala României a urcat două poziții în clasamentul mondial al Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), publicat luni, ajungând pe locul 52. Actualizarea aduce și o schimbare importantă în fruntea ierarhiei, unde Spania a depășit Argentina și a devenit noul lider mondial.
FIFA a publicat noul clasament mondial: România urcă două poziții, iar Spania devine noul lider
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
20 iul. 2026, 17:32, Sport
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Potrivit clasamentului FIFA actualizat la 20 iulie, reprezentativa pregătită de Gheorghe Hagi ocupă locul 52, cu 1.455,89 de puncte, în urcare cu două poziții față de precedenta ierarhie.

Ascensiunea consolidează poziția României în clasamentul mondial și poate avea importanță în perspectiva viitoarelor trageri la sorți pentru competițiile internaționale, ierarhia FIFA fiind unul dintre criteriile utilizate la stabilirea urnelor valorice.

În zona europeană, România se află în continuare în urma unor reprezentative precum Ucraina, Polonia, Serbia, Slovacia și Grecia, însă se menține înaintea Bulgariei și a altor selecționate din regiune.

Spania, noul lider mondial

Principala modificare din clasament se produce în fruntea ierarhiei, unde Spania urcă pe primul loc, cu 1.995,88 de puncte, depășind Argentina, care coboară pe poziția secundă. Podiumul este completat de Franța, în timp ce Anglia și Brazilia ocupă locurile patru și cinci.

În Top 10 se mai regăsesc Maroc, Portugalia, Belgia, Țările de Jos și Mexic, în timp ce Maroc a atins cea mai bună clasare din istoria sa, ocupând locul șase mondial.

Norvegia, cea mai spectaculoasă ascensiune

Noua ierarhie evidențiază și evoluția excelentă a Norvegiei, care a realizat cel mai mare salt al actualizării, urcând 12 locuri până pe poziția a 19-a. La polul opus, Tunisia a înregistrat cea mai mare coborâre, pierzând tot 12 poziții.

FIFA a anunțat că următoarea actualizare oficială a clasamentului mondial masculin va avea loc pe 7 octombrie 2026, după disputarea următoarei ferestre internaționale.

Cea mai bună clasare din istoria echipei naționale a României în ierarhia FIFA rămâne locul 3, ocupat în septembrie 1997, în perioada de vârf a „Generației de Aur”, după parcursurile remarcabile de la Campionatul Mondial din 1994 și din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998. Potrivit datelor FIFA, România a avut de-a lungul timpului o poziție medie de locul 27 în clasamentul mondial.

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