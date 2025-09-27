Marcel Bostan, solist Alternosfera: Procesele democratice în Republica Moldova stau «în capul mesei» / Un candidat cu narative pro-ruse, mai că n-a deturnat procesele democratice din România

Întrebat care cea mai bună direcție pentru viitorul țării sale, solistul a vorbit despre parcursul european.

„Republica Moldova în esență, este un stat pro-Europa și nu există altă alternativă, decât integrarea Republicii Moldova și alinierea noastră ca țară în marea familie europeană”, a declarat Marcel Bostan, solistul trupei Alternosfera.

Întrebat dacă crede că ar trebui să ne temem de influența Rusiei, Marcel Bostan a precizat că românii, dar și moldovenii deopotrivă, trebuie să lupte împotriva dezinformării, fenomen care, este mai accentuat și mai vechi în Republică, decât în România.

”Nu cred că trebuie să ne temem, noi trebuie să știm să luptăm cu tot ce înseamnă manipulare, dezinformare, propagandă. Oamenii care au un nivel de educație bun sunt foarte focusați și înțeleg care sunt efectele propagandei, care este adevărul și care sunt manipulările. În marea noastră majoritate, a moldovenilor de peste Prut, noi avem imunitate”, a declarat Marcel Bostan.

Fenomenul este unul mai vechi, cel puțin în Moldova

„Tot acest război hibrid, n-a început acum doi sau trei ani. De 30 de ani de zile, de la independență încoace tot timpul am fost supuși populismului, propagandei, manipulărilor, deci noi știm cum să filtrăm”, a declarat Marcel Bostan.

Circul cu Georgescu, ajuns și la urechile vecinilor

Marcel Bostan a oferit o paralelă la situația alegerilor prezidențiale din România. Acesta l-a dat ca exemplu pe Georgescu.

„Situația care s-a întâmplat în România la alegerile Prezidențiale: un candidat cu narative pro-ruse mai că n-a deturnat procesele democratice din România! Dacă am face o analiză, din anii ’90 încoace, de la primul președinte, noi am avut cicluri electorale, în cadrul cărora președinții au fost schimbați, iar procesele democratice, în Republica Moldova, stau «în capul mesei». Avem politicieni care fac naveta la Moscova”, a declarat Marcel Bostan.

El l-a dat ca exemplu pe Igor Dodon, care ar fi putut să facă chiar și zeci de călătorii la Moscova anual. „Îți dai seama ce face un președinte în vizită de 60 de ori la Kremlin… Evident că pleacă ca să primească indicații.”

El a spus câteva cuvinte și despre contextul actual al Republicii Moldova.

„La momentul de față, Republica Moldova un guvern care funcționează, care a știut să soluționeze probleme strategice și tot ce ține de securitate energetică, de stoparea proceselor de corupție electorală”, a declarat Marcel Bostan.

Solistul a precizat că schimbările din grădina vecinilor de peste Prut „nu sunt foarte vizibile la prima vedere”, însă este „incredibil” că Moldova se află acum în „etapa procesului de negociere al aderării la UE”.

„Nu aveai cum să spui cu 2-3 ani în urmă că am putea să ne aflăm, în 2025, la etapa în care suntem. Avem un președinte care ne reprezintă, un președinte cu care nu-mi este rușine, care are o deschidere față de relațiile absolut sănătoase cu marii lideri mondiali sau europeni; și asta ne determină, cu încredere, să mergem înainte”, a declarat Marcel Bostan.

Întrebat ce ar schimba la țara sa ca cetățean, Marcel Bostan a precizat că și-ar dori schimbări în Justiție.

„Reforma Justiției este o chestiune vitală – dar dacă o să ne informăm, o să vedem, de fapt, cum a fost deturnată această reformă sau tentativă de reformare a Procuraturii anti-corupție: toate obstacolele create de oamenii corupți din domeniul Justiției. Este o luptă acerbă, care, într-un final, o să aducă roade”, a conchis Marcel Bostan.