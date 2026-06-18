Cum vede Diana Șoșoacă ieșirea din criza politică: Guvern minoritar SOS-AUR sau anticipate

În cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni, Diana Șoșoacă, i-a transmis șefului statului că formula unui guvern minoritar ar fi cea mai potrivit pentru ieșirea din impasul în care se află partidele parlamentare.

„Eu când am fost la Cotroceni i-am spus lui Nicușor Dan, dacă vrea, la momentul ăsta părerea mea că un guvern minoritar este soluția. Am mai avut o situație de acest gen în trecut și a funcționat foarte bine. Dar eu cred că până la urmă tot la anticipate vom ajunge”, a declarat Șoșoacă într-o intervenție la B1 TV.

În ceea ce privește configurarea acestui guvern minoritar, europarlamentara a spus că ar fi în favoarea unei componențe SOS-AUR.

„Mi-ar conveni, de exemplu, un guvern SOS AUR. Recunosc că avem oameni foarte buni. Cred că s-ar putea să reușim să facem un guvern, astfel încât să scoatem țara din criză, pentru că avem foarte buni specialiști și putem merge mai departe”, a transmis lidera SOS.

De asemenea, Șoșoacă s-a arătat deschisă la preluarea conducerii Executivului: „Aș prelua funcția de prim-ministru. Aș face România mare din nou, credeți-mă”.

Cu toate acestea, președinta SOS România a concluzionat că scenariul cel mai corect și probabil va fi cel al alegerilor anticipate.

„Cealaltă soluție, și cred că este cea mai viabilă, ar fi alegeri anticipate. Pentru că nu se mai regăsesc opțiunile oamenilor în actuala configurare politică a Parlamentului României. Ori minoritar, ori anticipate. Și văd că mulți vorbesc de anticipate”, conchide Șoșoacă.