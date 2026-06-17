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Asociație: România este destinația finală a mașinilor vechi și poluante ale Europei

România este destinația finală a mașinilor vechi și poluante din Europa, atrage atenția o asociație de profil, care susține că țara noastră are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană.
Asociație: România este destinația finală a mașinilor vechi și poluante ale Europei
Sursă Foto: Shutterstock. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Cosmin Pirv
17 iun. 2026, 12:43, Economic
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Asociația 2Celsius arată că în România, vârsta medie a autovehiculelor este de 16,5 ani, fiind al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană.

În fiecare an, sute de mii de mașini second-hand vechi și poluante sunt înmatriculate în țară, în absența unor taxe sau măsuri eficiente de descurajare, arată reperezentanții asociației. Aceștia susțin că raportul dintre mașinile second-hand importate și cele noi achiziționate este de 3 la 1, iar aproape jumătate din vehiculele înmatriculate în 2024 nu respectau normele de poluare superioare Euro 4.

Potrivit sursei citate, România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ci sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene, cu costuri de sănătate publică și mediu suportate de cetățenii români.

„România are instrumentele legislative pentru a acționa în cadrul pieței unice. O taxă nediscriminatorie, bazată pe emisii reale și aplicată uniform tuturor vehiculelor indiferent de proveniență, este nu doar fezabilă, ci și urgentă.”, declară Raul Cazan, președintele asociației.

Probleme identificate

Un raport întocmit de asociație arată că România are trei probleme structurale principale:

1. Lipsa unor taxe de mediu eficiente. România nu dispune de o taxă de înmatriculare corelată cu emisiile reale ale vehiculelor. Taxa de poluare, eliminată în 2017 din cauza incompatibilității cu dreptul UE, nu a fost înlocuită cu un mecanism echivalent, nediscriminatoriu.

2. Verificări tehnice insuficiente la import. Procedura actuală de inspecție a vehiculelor importate nu include teste reale de emisii la țeava de eșapament și nu verifică integritatea sistemelor de control al poluanților (catalizator, filtru de particule).

3. Absența datelor complete. Statul român nu colectează sistematic date despre mărcile, modelele, vechimea și emisiile testate ale vehiculelor second-hand importate, ceea ce face imposibilă o politică publică bine fundamentată.

Raportul propune înființarea unei taxe de mediu dinamice, bazate pe emisiile reale (NOx și CO₂ în g/km), cu penalizări semnificative pentru vehiculele diesel sub standardul Euro 6. De asemenea, sunt propuse inspecții fizice riguroase la punctul de intrare în țară, realizate de RAR, și impunerea unui standard minim obligatoriu pentru vehiculele importate, cu implementare graduală: cel puțin Euro 6 pentru diesel și Euro 4 pentru benzină până în 2027, cu calendar clar de tranziție.

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