Toyota rămâne cel mai mare producător auto din lume, dar vânzările au început să scadă | Ce trage în jos gigantul japonez

Toyota Motor Corp. a rămas cel mai mare producător auto din lume după vânzările din primul semestru al anului 2026, potrivit publicației nipone Kyodo News.

Grupul japonez a comercializat 5,39 milioane de vehicule la nivel mondial și a devansat din nou rivalul german Volkswagen, care a raportat vânzări de aproximativ 4,13 milioane de unități.

Deși și-a păstrat poziția de lider, Toyota a înregistrat o scădere de 2,8% a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cererile din China sunt mai reduse, dar și prețurile la carburanți au crescut

Este primul recul anual din ultimii doi ani.

Compania pune evoluția pe seama cererii mai reduse din China, dar și a prețurilor ridicate la carburanți și a efectelor conflictelor din Orientul Mijlociu asupra piețelor și lanțurilor logistice.

China a reprezentat cea mai mare problemă pentru constructorul japonez.

Vânzările au coborât cu 17,1%, până la aproape 695.000 de vehicule.

Declin masiv al exporturilor în Orientul Mijlociu

În Orientul Mijlociu, declinul a fost de 21,6%, iar exporturile Toyota din Japonia către această regiune s-au redus cu 36%.

În schimb, cererea pentru automobile electrificate continuă să crească.

Toyota a vândut un număr record de 2,71 milioane de vehicule hibride și electrificate în primele șase luni ale anului, cu 9,1% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Vânzările de modele complet electrice aproape s-au dublat și jumătate, până la peste 193.000 de unități.

Vânzările din interior au crescut

Pe piața internă din Japonia, Toyota a raportat o creștere a vânzărilor de 4,4%, susținută de lansarea unor modele noi, inclusiv SUV-ul electric bZ4X.

Datele arată că dificultățile nu afectează doar Toyota.

Cei opt mari producători auto japonezi au vândut împreună 11,92 milioane de vehicule în prima jumătate a anului, cu 2,3% mai puțin decât în perioada similară din 2025, pe fondul competiției tot mai puternice de pe piața chineză.