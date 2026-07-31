Toyota rămâne cel mai mare producător auto din lume, dar vânzările au început să scadă | Ce trage în jos gigantul japonez

Toyota Motor Corp. a rămas cel mai mare producător auto din lume după vânzările din primul semestru al anului 2026, potrivit publicației nipone Kyodo News.
Grupul japonez a comercializat 5,39 milioane de vehicule la nivel mondial și a devansat din nou rivalul german Volkswagen, care a raportat vânzări de aproximativ 4,13 milioane de unități.
Deși și-a păstrat poziția de lider, Toyota a înregistrat o scădere de 2,8% a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut.
Este primul recul anual din ultimii doi ani.
Compania pune evoluția pe seama cererii mai reduse din China, dar și a prețurilor ridicate la carburanți și a efectelor conflictelor din Orientul Mijlociu asupra piețelor și lanțurilor logistice.
China a reprezentat cea mai mare problemă pentru constructorul japonez.
Vânzările au coborât cu 17,1%, până la aproape 695.000 de vehicule.
În Orientul Mijlociu, declinul a fost de 21,6%, iar exporturile Toyota din Japonia către această regiune s-au redus cu 36%.
În schimb, cererea pentru automobile electrificate continuă să crească.
Toyota a vândut un număr record de 2,71 milioane de vehicule hibride și electrificate în primele șase luni ale anului, cu 9,1% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.
Vânzările de modele complet electrice aproape s-au dublat și jumătate, până la peste 193.000 de unități.
Pe piața internă din Japonia, Toyota a raportat o creștere a vânzărilor de 4,4%, susținută de lansarea unor modele noi, inclusiv SUV-ul electric bZ4X.
Datele arată că dificultățile nu afectează doar Toyota.
Cei opt mari producători auto japonezi au vândut împreună 11,92 milioane de vehicule în prima jumătate a anului, cu 2,3% mai puțin decât în perioada similară din 2025, pe fondul competiției tot mai puternice de pe piața chineză.