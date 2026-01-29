Vânzări record la Toyota în 2025 în ciuda taxelor impuse de Donald Trump

Vânzările Toyota și ale mărcii sale de lux Lexus au crescut cu 3,7% în 2025 față de anul precedent, potrivit CNBC. Cererea a fost susținută de vânzările importante din SUA de vehicule hibride. Cele mai populare au fost modelele Prius și RAV4.

Vânzările au crescut în ciuda regimului tarifar agresiv implementat de președintele american Donald Trump. Inițial, Trump a impus taxe de 25% asupra automobilelor japoneze și apoi le-a redus la 15%.

În SUA, vânzările de vehicule Toyota și Lexus au crescut cu 7,3%, ajungând la 2,93 milioane de unități. Rezultatele reflectă succesul strategiei Toyota de a absorbi costurile legate de tarife. În loc să le transfere consumatorilor prin creșteri ample de prețuri, compania s-a concentrat pe producția locală și pe reduceri ale cheltuielilor.

Tarifele lovesc în concurență

Compania rivală Hyundai Motor a raportat și ea o creștere a veniturilor globale de peste 6% în 2025 față de anul precedent. Creșterea este susținută tot de vânzările puternice de mașini de tipul hibrid în SUA. Cu toate acestea, profitul său operațional a fost afectat de tarife, scăzând cu 19,5% față de anul precedent. Taxele americane au costat producătorul auto sud-coreean 4,1 trilioane de woni.

Coreea de Sud și SUA au convenit anul trecut asupra unui acord comercial care a redus tarifele pentru majoritatea produselor sud-coreene, inclusiv pentru mașini, la 15% începând din noiembrie.

Recent, Trump a amenințat că va crește din nou taxa la 25%, spunând că legislativul țării asiatice nu a acționat suficient de repede pentru a implementa acordul. Acțiunile Hyundai au scăzut cu aproape 5% după amenințare.

Vânzările Hyundai în SUA depind foarte mult de importuri. Compania Da anunțat în septembrie că doar aproximativ 40% din vânzările din SUA au reprezentat mașini produse în fabricile americane în 2025. Compania speră să crească producția locală la fabricile sale din Georgia, SUA, la peste 80% până în 2030.