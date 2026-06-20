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Franța interzice consumul de alcool la festivalurile de muzică pe durata alertei roșii de caniculă

Franța a anunțat, sâmbătă, că în regiunile din țară aflate duminică sub alertă roșie de caniculă, consumul de alcool va fi interzis în spațiile publice în timpul evenimentului anual „Fête de la Musique”.
Franța interzice consumul de alcool la festivalurile de muzică pe durata alertei roșii de caniculă
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 iun. 2026, 20:18, Social
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Mai mult de o treime din teritoriul Franței se va afla duminică sub alertă roșie de caniculă. În aceste condiții, guvernul a interzis consumul de alcool în spațiile publice din zonele afectate de această alertă de caniculă pe durata festivalurilor de muzică.

Potrivit Reuters, autoritățile franceze sunt îngrijorate în legătură cu modul în care se vor desfășura duminică, în toată țara, sărbătorile anuale „Fête de la Musique”, când muzicienii vor ieși pe străzi cu spectacole gratuite, iar oamenii se vor distra până târziu în noapte.

„Temperaturile foarte ridicate se instalează pe termen lung în toată țara”, a declarat Météo-France, anunțând pentru duminică cea mai înaltă alertă de caniculă pentru 35 de departamente franceze. Și Parisul se numără printre regiunile aflate pe lista de alertă roșie.

Câte persoane ar urma să fie afectate de alerta roșie de caniculă

Conform calculelor AFP, aproximativ 26 de milioane de persoane vor fi afectate de alerta roșie de caniculă, în timp ce alte 45 de departamente se vor afla sub alertă portocalie.

„Combinația dintre alcool, căldură și proximitatea față de apă – aceștia sunt trei factori de risc care nu se îmbină bine”, a declarat vineri seara primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, potrivit Le Monde. 

„Pentru toate evenimentele organizate de stat și de agențiile sale, s-au dat instrucțiuni să nu se ofere alcool”, a declarat guvernul într-un comunicat emis în urma unei ședințe prezidate de prim-ministrul Sébastien Lecornu.

Guvernul a solicitat limitarea consumului de alcool „pentru a proteja serviciile de urgență și de sănătate și pentru a permite personalului medical să se concentreze asupra îngrijirii celor mai vulnerabili”.

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