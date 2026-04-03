„Capitala spionilor” din Europa pregătește o lege mai dură pentru combaterea spionajului

Guvernul Austriei analizează noi măsuri pentru combaterea spionajului, prin extinderea listei activităților considerate ilegale și prin consolidarea protecției acordate agențiilor internaționale care își desfășoară activitatea la Viena.
Iulian Moşneagu
03 apr. 2026, 16:06, Știri externe

Austria vrea să incrimineze explicit spionajul îndreptat împotriva Uniunii Europene și a organizațiilor internaționale cu sediul în capitala austriacă, potrivit Bloomberg, care citează revista austriacă Falter.

Amendamentele au fost pregătite de Ministerul Justiției, condus de social-democrați, și au fost transmise partenerilor conservatori și liberali din coaliția de guvernare pentru discuții.

Proiectul de lege urmărește să acopere o lacună legislativă care a transformat Viena într-un important centru al spionajului în Europa, în condițiile în care legislația actuală pedepsește doar activitățile de spionaj îndreptate direct împotriva Austriei.

De-a lungul timpului, ambasadele din capitala statului alpin au fost un refugiu pentru serviciile de informații străine și au fost folosite frecvent ca puncte de plecare pentru operațiuni sub acoperire în alte state europene.

Potrivit Falter, proiectul extinde și categoriile de activități care pot fi încadrate drept spionaj în detrimentul Austriei.

Încercări anterioare de a închide această lacună din legislația Austriei au eșuat din cauza disputelor din coaliția de guvernare.

Austria este unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene care nu fac parte și din alianța militară NATO.

Printre instituțiile importante care au sediul la Viena se numără Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

