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România și alte opt țări din UE solicită reducerea finanţării organismelor sportive, inclusiv a CIO, pe fondul readmiterii sportivilor ruşi

România și alte opt țări din UE îl îndeamnă pe comisarul pentru sport, Glenn Micallef, să reducă finanțarea acordată de UE Comitetului Olimpic Internațional, ca urmare a deciziei de săptămâna trecută de a ridica interdicția impusă Comitetului Olimpic Rus.
România și alte opt țări din UE solicită reducerea finanţării organismelor sportive, inclusiv a CIO, pe fondul readmiterii sportivilor ruşi
Diana Nunuț
15 iul. 2026, 10:24, Sport
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Într-o scrisoare publicată marți de Reprezentanța Permanentă a Suediei pe lângă UE, miniștrii l-au îndemnat pe Micallef să „se asigure că organizațiile ale căror acțiuni sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene nu beneficiază de sprijinul UE”.

„Nimic nu s-a schimbat pe teren. Rusia continuă să ducă războiul său brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Programele de finanțare ale UE și cadrele de cooperare nu pot fi, prin urmare, concepute într-un mod care să riște normalizarea agresiunii Rusiei”, a declarat ministrul suedez al Afacerilor Sociale, Jakob Forssmed.

„Orice afirmație conform căreia sportul poate fi separat de politică sună fals”, se mai arată în declarație.

Totodată, scrisoarea solicită și retragerea finanțării UE acordate Federației Mondiale de Natație și Federației Internaționale de Gimnastică. Cel două organizații au ridicat interdicțiile impuse sportivilor ruși.

Potrivit POLITICO, scrisoarea deschisă a fost semnată de miniștrii din Suedia, Estonia, Țările de Jos, Lituania, Letonia, Polonia, România, Finlanda și Danemarca.

Comitetul Olimpic Internațional a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus

Demersul celor nouă țări vine după ce săptămâna trecută, Comitetul Olimpic Internațional a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus, care se afla în vigoare din octombrie 2023.

În plus, forumul olimpic internațional a impus restricții severe asupra sportivilor ruși după izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Decizia de săptămâna trecută deschide calea pentru participarea sportivilor din Rusia în calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. Totuși, o hotărâre privind permisiunea de a folosi drapelul și imnul Rusiei la Jocurile Olimpice din 2028 va fi luată de Comitetul Olimpic Internațional „la momentul potrivit”.

De asemenea, în ultimele luni, sportivii ruși au fost din nou acceptați la mai multe competiții sportive internaționale, stârnind comentarii atât din partea Kievului, cât și a aliaților săi.

 

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