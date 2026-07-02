Wimbledon 2026: Iga Swiatek o învinge pe Pliskova și intră într-un club select al tenisului mondial

La 25 de ani, Swiatek a devenit doar a cincea jucătoare aflată în activitate care a ajuns la cel puțin 20 de victorii pe tabloul principal al fiecăruia dintre cele patru turnee de Grand Slam. Din acest club exclusiv mai fac parte Serena Williams, Venus Williams, Elina Svitolina și Madison Keys.

Succesul împotriva Pliskovei a reprezentat cea de-a 20-a victorie a polonezei pe iarba de la All England Club și a patra în tot atâtea confruntări directe cu fosta ocupantă a locului 1 mondial. Favorita numărul trei a avut nevoie de doar 70 de minute pentru a încheia partida și a ajunge pentru a șasea oară în turul al treilea la Wimbledon, în cele șapte participări pe tabloul principal.

Swiatek a controlat autoritar primul set, pe care l-a câștigat cu 6-1 după numai 25 de minute. Deși Pliskova a început mai bine actul secund și s-a desprins la 2-0, poloneza a preluat rapid inițiativa și nu i-a mai oferit adversarei șansa de a reveni, profitând inclusiv de erorile la serviciu ale cehoaicei, și s-a impus cu 6-3.

„M-am simțit mult mai liniștită decât în primul tur. Cred că am jucat un tenis solid și am reușit să mă adaptez bine condițiilor”, a declarat Swiatek după meci.

O altă performanță remarcabilă stabilită de poloneză

Victoria prelungește și o altă serie impresionantă a polonezei. Ea a ajuns în turul al treilea la 26 de turnee de Grand Slam consecutive, performanță depășită în Era Open doar de Martina Navratilova și Conchita Martínez.

În turul al treilea, Swiatek o va întâlni pe filipineza Alexandra Eala, cap de serie numărul 29, cele două împărțindu-și victoriile în precedentele lor două confruntări din circuitul WTA.

Eala a revenit spectaculos și a învins-o pe australianca Maya Joint, care a eliminat-o pe Serena Williams, la revenirea legendarei americance în circuitul WTA de simplu. Filipineza s-a impus cu 3-6, 6-2, 6-0, devenind prima jucătoare din țara sa în Era Open care ajunge în turul al treilea la un turneu de Grand Slam.