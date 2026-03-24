Un ucrainean şi o româncă, arestaţi în Spania şi Germania sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

Două persoane au fost arestate, marți, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei, potrivit procurorilor germani. Este vorba despre un cetățean ucrainean, care a fost arestat în Spania, și o româncă, arestată în Germania.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Diana Nunuț
24 mart. 2026, 19:24, Social

Procurorii germani au declarat marți că două persoane – un ucrainean și o româncă – au fost arestate sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Cele două persoane sunt acuzate că ar fi strâns informații despre un cetățean german care furniza drone și componente aferente Ucrainei, potrivit Reuters.

Potrivit unui comunicat al procurorilor germani, este vorba despre Sergey N., cetățean ucrainean, care a fost arestat în Spania, și Alla S., cetățeană română, care a fost arestată în Germania.

„Începând din decembrie 2025, Sergey N. a spionat o persoană din Germania în numele unui serviciu de informații rus. Această persoană furniza drone și componente conexe Ucrainei. În acest scop, acuzatul a strâns informații online și a filmat locul de muncă al țintei. Când Sergey N. s-a mutat în Spania, Alla S. i-a preluat misiunea cel târziu în martie 2026. Ea s-a deplasat la adresa de înregistrare a persoanei vizate și a filmat locația cu telefonul mobil. Operațiunile de spionaj au servit, probabil, la pregătirea unor operațiuni de informații suplimentare împotriva persoanei vizate”, se mai arată în comunicat.

Totodată, procuratura mai menționează că românca va fi adusă miercuri în fața judecătorului de instrucție al Curții Federale de Justiție, „care va deschide mandatul de arestare emis pe numele ei și va decide cu privire la executarea arestului preventiv. Prezentarea lui Sergey N. va avea loc după transferul său din Spania”.

