Sute de case, avariate în urma furtunilor din Mississippi. Au fost semnalate chiar mai multe tornade

Oficialii serviciilor de urgență din comitatul Lincoln au precizat că vremea severă a provocat pagube majore și mai multe răniți, dar nu și decese.

„Evaluarea pagubelor este în curs, mai multe drumuri sunt blocate în comitat; vă rugăm să vă abțineți de la vizite turistice, deoarece echipele sunt la lucru”, se arată în postarea publicată, joi dimineață, de Departamentul de Gestionare a situațiilor de Urgență local, citat de Associated Press.

Furtunile de miercuri seara au lovit mai multe districte din statul Mississippi, însă nu au fost semnalate victime cu răni grave în zonele lovite de furtuni.

Un localnic din districtul Lincoln povestește cum un parc de case mobile a fost grav avariat.

„Mă uitam la TikTok în pat și am crezut că e tunet. M-am dus în sufragerie. M-am întors în camera mea, iar camera dispăruse”, a declarat Max Mahaffey, pentru WAPT-TV.

El a spus că nu a fost rănit, dar bunica sa s-a lovit la gleznă, iar unii dintre vecinii săi au suferit tăieturi și vânătăi.

Potrivit Serviciului american de Meteorologie, „o tornadă foarte mare și periculoasă” s-a deplasat din estul comitatului Lincoln în districtul Lawrence.

Guvernatorul Tate Reeves a declarat că au fost semnalate mai multe tornade în părțile centrale și vestice ale statului și că Agenția americană de Gestionare a Situațiilor de Urgență a statului coordona eforturile de intervenție.

„Rugați-vă pentru Mississippi”, a fost mesajul postat de guvernator.

Joi, sunt așteptate noi furtuni, dar și posibile tornade în anumite părți din Alabama, Georgia și Florida, potrivit serviciului meteorologic american. Furtuni puternice sunt posibile și în anumite părți din Carolina de Nord și de Sud și din Texas.