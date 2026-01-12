Cel mai vechi pub britanic primește clienți de peste o mie de ani. În prezent rezervările se fac online

Cel mai vechi pub din Marea Britanie se află în satul Bardsey de la periferia orașului Leeds, potrivit Express. Deși unii istorici îi contestă originile medievale, localul numit Bingley Arms a devenit o legendă pentru britanici. Cei mai mulți britanici îl consideră cel mai vechi han-pub din Marea Britanie, având o structură de piatră mai veche de 1000 de ani. Se crede că pub-ul, situat pe Church Lane, își are originea în anul 905 d.Hr.

Cunoscut inițial sub numele de The Priests Inn, localul a servit drept sanctuar pentru preoții catolici, călugării și alți oameni amenințați de dizolvarea mănăstirilor de către Henric al VIII-lea în timpul domniei sale. Totuși, unii istorici privesc informația cu scepticism. Ei contestă originile medievale ale hanului și spun că istoria sa poate fi urmărită până în secolul al XVIII-lea.

În ciuda controverselor, clădirea păstrează o mare parte din farmecul său istoric. Interiorul are o atmosferă autentică de pub, cu grinzi originale de stejar și elemente din piatră. De asemenea, găzduiește un șemineu ale cărui origini par să fie în secolul al XVII-lea. În prezent, localul oferă o parcare amplă pentru vizitatori și se mândrește cu un meniu cuprinzător. Acesta include preparate clasice de pub englezesc, preparate în stil modern cu ingrediente din surse locale. În exterior, este o terasă care are un copac despre care se crede că este mai vechi decât pub-ul în sine.

Cel mai vechi pub are mare succes

Pub-ul are mare succes, numeroși clienți vorbind despre o experiență de cinci stele.

„Atmosfera a fost încântătoare, personalul a fost foarte cald și primitor. De asemenea, mâncarea foarte, foarte bună. Îl recomand cu căldură oricui este în zonă sau în trecere. Absolut minunat”, a spus un turist.

Alții merg frecvent la pub-ul de lângă Leeds.

„Vizităm The Bingley Arms la fiecare câteva luni și nu suntem niciodată dezamăgiți”, a relatat un client.

Sunt și clienți atrași de vechimea localului și de poveștile cu fantome legate de clădire.

„Cel mai vechi han din Anglia? Există de suficient timp ca să știe exact ce fac. Mâncare și băutură excepționale!!”, a explicat vizitatorul.

Clienții care doresc să ia masa în cel mai vechi pub britanic pot face rezervări prin intermediul site-ului oficial al localului.