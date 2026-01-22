Trump dă în judecată JPMorgan pentru 5 miliarde de dolari, susținând că banca i-a închis conturile din motive politice

În procesul, intentat la tribunalul comitatului Miami-Dade din Florida, se susține că JPMorgan a închis brusc mai multe conturi în februarie 2021, cu doar 60 de zile de preaviz și fără nicio explicație, potrivit AP.

Procedând astfel, Trump susține că JPMorgan și Dimon i-au tăiat președintelui și afacerilor sale milioane de dolari, le-au perturbat operațiunile și l-au obligat pe Trump și afacerile să deschidă urgent conturi bancare în altă parte.

„JPMC s-a decentralizat (pe Trump și afacerile sale) deoarece credea că curentul politic din acel moment favoriza acest lucru”, se arată în plângere.

Debanking-ul are loc atunci când o bancă închide conturile unui client sau refuză să facă afaceri cu un client sub formă de împrumuturi sau alte servicii. Odată o problemă relativ obscură în domeniul financiar, debanking-ul a devenit o problemă încărcată politic în ultimii ani, politicienii conservatori susținând că băncile i-au discriminat pe ei și interesele lor afiliate.

Debancarizarea a devenit pentru prima dată o problemă națională când conservatorii au acuzat administrația Obama că face presiuni asupra băncilor pentru a înceta extinderea serviciilor către magazinele de arme și creditorii de credite rapide în cadrul „Operațiunii Choke Point”.

Trump a reclamat un „risc reputațional”

Trump și alte personalități conservatoare au susținut că băncile le-au blocat accesul la conturi sub denumirea de „risc reputațional” după atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA. De când Trump a revenit în funcție, autoritățile de reglementare bancară ale președintelui au luat măsuri pentru a împiedica orice bănci să folosească „riscul reputațional” ca motiv pentru a refuza servicii clienților.

„Conduita JPMC… este un indicator cheie al unei practici sistemice și subversive din industrie, care își propune să constrângă publicul să își schimbe și să își realinieze opiniile politice”, au scris avocații lui Trump în proces.

Trump acuză banca de calomnie comercială și îl acuză pe Dimon însuși de încălcarea Legii privind practicile comerciale neloiale și înșelătoare din Florida.

Banca neagă motivele politice

Într-un comunicat, JPMorgan a declarat că „regretă” faptul că Trump a dat banca în judecată, dar a insistat că nu a închis conturile din motive politice.

„Credem că procesul nu are temei”, a declarat un purtător de cuvânt al băncii. „JPMC nu închide conturi din motive politice sau religioase. Închidem conturi deoarece acestea creează riscuri legale sau de reglementare pentru companie.”