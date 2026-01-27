Păcăliți cu locuri de muncă în Rusia, au murit pe frontul din Ucraina: drama unor muncitori din Bangladesh

Maksudur Rahman a părăsit Bangladesh-ul la sfârșitul anului 2024, convins că va lucra ca personal de curățenie într-o bază militară rusă. Ajuns la Moscova, el și alți muncitori au fost obligați să semneze documente în limba rusă, fără a înțelege conținutul. Ulterior, au aflat că semnaseră contracte militare, arată AP.

„Agentul vostru v-a trimis aici. V-am cumpărat”, i-a transmis un comandant rus prin intermediul unei aplicații de traducere, conform mărturiei lui Rahman pentru Associated Press.

Instruire sumară și misiuni periculoase

După doar câteva zile de antrenament – care au inclus folosirea armelor, primul ajutor și operarea dronelor – muncitorii au fost trimiși în zona de graniță cu Ucraina. Rahman povestește că grupurile de bangladezi erau forțate să avanseze înaintea soldaților ruși pentru a transporta provizii, a evacua răniții și a recupera morții.

Cei care refuzau erau pedepsiți cu bătăi, amenințări cu închisoarea sau cu moartea. Unii au fost răniți grav în atacuri cu drone.

Rahman a reușit să scape după ce a fost rănit la picior. A fugit din spitalul unde era tratat și s-a prezentat la Ambasada Bangladeshului. De aici a fost ajutat să se întoarcă acasă după șapte luni de coșmar. Alți muncitori au folosit aceeași metodă, însă mulți rămân în continuare dispăruți.

Familii îndoliate și tăcere oficială

Familiile celor dispăruți au primit ultimele documente – vize, contracte militare și plăcuțe de identificare – înainte ca orice contact să înceteze complet. Într-un sat din Lakshmipur, un tată a aflat că fiul său de 20 de ani, plecat să lucreze ca „bucătar” în Rusia, a murit într-un atac cu dronă. Vestea a provocat decesul mamei băiatului.

Organizațiile pentru drepturile omului și poliția din Bangladesh au identificat o rețea de intermediari, inclusiv cetățeni bangladezi cu legături în Rusia. Se estimează că zeci de muncitori ar fi murit în conflict. Autoritățile ruse și guvernul din Bangladesh nu au răspuns solicitărilor AP.

„Nu vreau bani. Vreau doar ca tatăl copiilor mei să se întoarcă acasă”, a declarat soția unui muncitor dispărut.