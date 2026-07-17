OMNIASIG lansează campania „Asigură-te că ești câștigător”, cu premii lunare atractive

Campania se desfășoară în perioada 15 iulie – 31 decembrie 2026, iar înscrierea în campanie este automată, fără costuri suplimentare sau pași suplimentari din partea clienților. Fiecare poliță facultativă eligibilă*, încheiată sau reînnoită în perioada campaniei, reprezintă o înscriere distinctă în tragerile la sorți. Astfel, clienții care încheie mai multe polițe beneficiază de mai multe șanse de câștig.

„Prin această campanie ne dorim să oferim clienților noștri experiențe relevante, beneficii atractive și motive în plus să aleagă serviciile noastre și să rămână alături de noi. Asigurarea înseamnă, înainte de toate, mai multă siguranță în fața situațiilor neprevăzute, iar acum această alegere le poate aduce clienților noștri și șansa de a câștiga unul dintre premiile campaniei”, a declarat Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Premii atractive la fiecare extragere lunară

Pe parcursul campaniei vor fi organizate șase extrageri periodice, în cadrul cărora participanții eligibili pot câștiga unul dintre următoarele premii lunare:

un iPhone 17;

un Apple Watch Ultra 3;

un voucher de vacanță în valoare de 4.000 lei;

un purificator de aer Dyson;

o bicicletă electrică;

un compostor de bucătărie.

La finalul campaniei, toate polițele eligibile, inclusiv cele câștigătoare în cadrul extragerilor lunare, vor participa la extragerea pentru MARELE PREMIU: un autoturism Ford Puma hybrid.

Cine poate participa

Pentru înscrierea automată în campanie, clienții persoane fizice trebuie să încheie sau să reînnoiască, în perioada campaniei, o poliță facultativă OMNIASIG eligibilă, cu o valabilitate de minimum 12 luni. Polița trebuie să fie activă la data extragerii.

Produsele eligibile în campanie sunt:

CASCO Standard;

CASCO ECOnom;

Asigurările facultative de locuință (orice produs);

Asigurarea de bunuri și răspundere civilă;

Medical Protect – asigurarea individuală de sănătate;

Asigurările de răspundere civilă profesională și alte tipuri de răspundere.

O alegere responsabilă poate veni cu un premiu pe măsură

Prin campania „Asigură-te că ești câștigător”, OMNIASIG aduce împreună protecția oferită de o asigurare facultativă și oportunitatea de a câștiga premii relevante.

Până la finalul anului, fiecare poliță eligibilă poate însemna nu doar mai multă siguranță, ci și șansa de a câștiga un iPhone 17, o vacanță, o bicicletă electrică sau chiar o mașină Ford Puma.

Mai multe informații despre campanie, calendarul extragerilor și regulamentul complet sunt disponibile pe pagina dedicată de pe site.

* Produse eligibile: CASCO Standard, Casco ECOnom, Asigurarea facultativă de locuință (orice produs), Bunuri și răspundere civilă, Medical Protect și Răspunderi, cu excepția Safe Travel, Medicas Perfect, Asistenței Rutiere, pentru polițe cu o perioadă de valabilitate de minimum 12 luni.

OMNIASIG Vienna Insurance Group este unul dintre liderii pieței de asigurări din România, cu o prezență solidă de 31 de ani și o reputație construită pe seriozitate, stabilitate, excelență și performanță constantă. Compania s-a menținut de-a lungul timpului în topul celor mai mari, mai stabile și mai de încredere companii de asigurări din țară, adaptându-se permanent la nevoile în continuă schimbare ale clienților și partenerilor săi.

Cu un portofoliu de peste 100 de produse de asigurare și o rețea extinsă de sucursale și agenții la nivel național, OMNIASIG oferă soluții relevante și servicii de înaltă calitate pentru milioane de clienți. Cei peste 1.200 de angajați contribuie la menținerea standardelor de profesionalism care definesc compania.

Prin apartenența la Vienna Insurance Group, OMNIASIG beneficiază de stabilitate financiară, expertiză internațională și know-how complex pe toate liniile de asigurări generale, oferind clienților și partenerilor siguranță și predictibilitate în contextul dinamic pe care îl traversăm.

Vienna Insurance Group (VIG) este principalul grup de asigurări în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (ECE). Peste 50 de companii de asigurări și fonduri de pensii din 30 de țări fac parte din acest grup cu tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii. Circa 34.000 de angajaţi ai VIG răspund nevoilor de zi cu zi ale celor aproximativ 36 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994, la Bursa de Valori din Praga din 2008 și la Bursa de Valori din Budapesta din 2022. Grupul VIG deține ratingul A+ cu perspectivă pozitivă, acordat de agenția internațională Standard & Poor’s. VIG colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.