Dependența Ucrainei de energia nucleară crește în timpul războiului

La începutul războiului, Ucraina opera patru centrale nucleare cu un total de 15 reactoare, potrivit Reuters.

Dar cea mai mare dintre ele – centrala nucleară de la Zaporije, care este cea mai mare din Europa – a fost ocupată în 2022 și a fost oprită câteva luni mai târziu.

Compania nucleară de stat Energoatom afirmă că, chiar înainte de război, energia nucleară reprezenta mai mult de jumătate din producția de energie electrică a Ucrainei.

În timpul războiului, a transmis compania, ponderea acesteia a crescut la aproximativ 70% din producția totală – nu ca urmare a unei extinderi a sectorului nuclear, ci din cauza distrugerii altor capacități de generare a energiei.

O sursă din industrie a declarat la începutul acestui an că energia nucleară acoperea până la 80% din consumul local.

„Pierderile importante în producția de energie termică cauzate de bombardamente, penuria de combustibil și distrugerea infrastructurii au făcut ca centralele nucleare să devină principalul factor de stabilizare”, a afirmat Energoatom într-un comentariu scris adresat Reuters.

Fără producție termică

Înainte de 2022, producția termică acoperea o parte semnificativă din balanță – până la 35% din cerere – înainte ca contribuția sa să scadă brusc.

Între timp, importanța energiei nucleare a crescut. Grupul de reflecție DiXi Group afirmă că producția de energie nucleară este mai importantă pentru Ucraina astăzi decât era la începutul anului 2022, în ciuda pierderii controlului asupra principalei centrale de la Zaporije, care reprezintă 43% din capacitatea nucleară totală instalată a Ucrainei.

Conform datelor citate de DiXi Group, atacurile rusești au avariat toate marile centrale termice și hidroelectrice din Ucraina. În 2024, aproximativ 10 gigawați de capacitate de producție au fost avariați sau distruși, peste jumătate din consumul total de aproximativ 18 gigawați.

„De aceea, în condiții de război, producția nucleară suportă sarcina de bază principală a sistemului”, a declarat pentru Reuters Mikhailo Babiichuk, director general pentru securitate și dezvoltare durabilă la DiXi Group.

O pondere mai mare înseamnă o dependență mai mare

Ponderea crescândă a energiei nucleare înseamnă, de asemenea, o dependență mai mare de funcționarea neîntreruptă a acesteia.

„Concluzia strategică este deja evidentă: cu cât este mai mare ponderea energiei nucleare în satisfacerea cererii, cu atât este mai mare prețul oricărei întreruperi în circuitul rețelei nucleare pentru întregul stat”, a spus Babiichuk.

Vulnerabilitatea nu rezidă doar în centralele nucleare în sine, ci și în infrastructura rețelei prin care acestea transmit energie electrică.

DiXi Group a transmis că atacurile rusești au avariat substații critice pentru siguranța nucleară și au afectat, de asemenea, capacitatea a două centrale ucrainene – Sudul Ucrainei și Hmelnițki – de a funcționa la capacitate maximă.

În același timp, războiul a determinat și schimbări structurale importante. De la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, Ucraina a pus în funcțiune o instalație de stocare a combustibilului nuclear uzat, eliminându-și dependența de Rusia.