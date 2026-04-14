UE majorează tarifele pentru importurile de oțel extracomunitar / Tarife duble și cote reduse pentru a proteja industria europeană

Importurile de oțel fără taxe în Uniunea Europeană vor fi reduse cu aproape jumătate, iar tarifele pentru cantitățile suplimentare vor fi dublate, potrivit unei decizii adoptate de Parlamentul European și Consiliul UE.
sursa foto: pixabay
Luiza Moldovan
14 apr. 2026, 11:58, Economic

Uniunea Europeană a decis să majoreze semnificativ tarifele pentru oțelul importat din afara blocului comunitar și să reducă volumul importurilor fără taxe, într-o mișcare menită să protejeze producătorii europeni de presiunea pieței externe, relatează RTL.

Decizia a fost convenită luni seară de Parlamentul European și Consiliul UE, în urma unei propuneri formulate de Comisia Europeană încă din toamna anului trecut.

Tarife duble și importuri limitate

Noile măsuri prevăd o reducere drastică a cotelor de oțel care pot intra în Uniune fără taxe vamale. Astfel, volumul anual va fi limitat la 18,3 milioane de tone, cu 47% mai puțin comparativ cu nivelul din 2024.

Pentru cantitățile care depășesc această limită, tariful de import va crește la 50%, dublu față de nivelul actual de 25%.

Protejarea producătorilor europeni

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a justificat măsurile prin nevoia de stabilitate în sector.

„Aceste măsuri contribuie la stabilitatea atât de necesară de care producătorii noștri au nevoie pentru a prospera în Europa”, a declarat oficialul european.

Decizia vine pe fondul temerilor că piața europeană ar putea fi „inundată” de oțel mai ieftin din afara Uniunii, ceea ce ar afecta competitivitatea industriei locale.

Importuri masive din afara UE

În 2024, Uniunea Europeană a importat cantități semnificative de oțel din țări precum Turcia, Coreea de Sud, Indonezia, India, China, Ucraina și Taiwan.

Noile reguli vizează tocmai limitarea acestui flux și prevenirea unor dezechilibre majore pe piața internă.

O schimbare de strategie comercială

Prin această decizie, UE transmite un semnal clar privind întărirea politicilor comerciale defensive, într-un context global marcat de competiție acerbă și supraproducție în sectorul siderurgic.

Rămâne de văzut cum vor reacționa partenerii comerciali afectați și ce impact vor avea noile măsuri asupra prețurilor și lanțurilor de aprovizionare din Europa.

