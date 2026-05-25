World Surf League, oprită după atacul unei creaturi marine misterioase în Noua Zeelandă

O etapă a World Surf League din Noua Zeelandă a fost suspendată după ce un fotograf aflat în apă a fost atacat de o creatură marină necunoscută.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
25 mai 2026, 13:13, Știri externe
Incidentul s-a produs luni dimineață, în timpul semifinalelor masculine ale competiției New Zealand Pro, desfășurate la Manu Bay, potrivit The Independent.

Fotograful australian Ed Sloane filma competiția din apă în momentul atacului.

Organizatorii au activat imediat cod roșu și au întrerupt competiția la doar câteva minute după start. Surferii aflați în apă au fost evacuați rapid cu jet ski-uri.

Printre sportivii scoși din ocean s-au aflat și brazilienii Yago Dora și Italo Ferreira.

Potrivit organizatorilor, Ed Sloane a suferit răni la nivelul gleznei și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Fotograful a declarat ulterior că este în afara oricărui pericol.

„Sunt bine și primesc îngrijiri medicale”, a transmis acesta.

El a mulțumit echipelor de salvare și personalului medical pentru intervenția rapidă.

Martorii spun că atacul a provocat panică printre spectatorii aflați pe plajă și printre participanții la competiție.

Potrivit organizatorilor, una dintre labele de înot purtate de fotograf a fost smulsă în timpul incidentului.

Deocamdată, autoritățile și organizatorii nu știu exact ce animal a provocat atacul. Există suspiciuni că ar fi fost vorba fie despre un rechin, fie despre un leu de mare.

Medicii prezenți la fața locului au declarat că rănile par mai apropiate de mușcătura unui leu de mare.

Autoritățile au activat codul roșu

„Este pentru prima dată când activăm cod roșu”, a declarat Renato Hickel, vicepreședinte al competițiilor World Surf League.

Acesta a spus că sportivii aflați în apă au fost afectați de incident și au văzut momentul atacului.

Competiția a fost suspendată temporar și urma să fie reluată ulterior, după reevaluarea condițiilor de siguranță.

Incidentul readuce în atenție riscurile din competițiile de surfing organizate în ape deschise.

În 2015, surferul australian Mick Fanning a devenit cunoscut la nivel mondial după ce a fost atacat de un rechin în timpul competiției J-Bay Open din Africa de Sud. Momentul a fost transmis în direct la televiziune și a făcut înconjurul lumii.

World Surf League organizează anual competiții în unele dintre cele mai cunoscute zone de surfing din lume. Multe dintre ele se află în apropierea habitatelor naturale ale rechinilor și altor animale marine.

