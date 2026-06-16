UE dă undă verde unei noi ere comerciale cu SUA: taxe eliminate, dar cu „frână de urgență” dacă Washingtonul încalcă regulile

Principala propunere de regulament a fost adoptată cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri. Aceasta prevede eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale provenite din Statele Unite și acordarea unor facilități tarifare pentru o gamă largă de produse agroalimentare americane.

A doua propunere, votată cu 444 de voturi pentru, 152 împotrivă și 54 de abțineri, prelungește scutirea de taxe vamale pentru importurile de homar, incluzând de această dată și homarul prelucrat.

Eurodeputații au introdus însă o serie de garanții suplimentare față de forma inițială propusă de Comisia Europeană. Una dintre cele mai importante este clauza de încetare a efectelor: regulamentul principal va expira la 31 decembrie 2029, dacă nu va fi reînnoit. Până la 30 iunie 2029, Comisia Europeană va trebui să evalueze impactul noilor reguli asupra industriei, agriculturii și IMM-urilor din Uniune.

Oțelul și aluminiul

Parlamentul a insistat și asupra protejării produselor europene derivate din oțel și aluminiu. Dacă până la 31 decembrie 2026 Statele Unite vor continua să aplice tarife de peste 15% pentru aceste produse din UE, Comisia Europeană va putea suspenda preferințele tarifare acordate mărfurilor americane.

Noile reguli includ și o clauză de suspendare consolidată. Bruxellesul va putea opri preferințele tarifare dacă SUA nu răspund preocupărilor europene privind tratamentul aplicat exporturilor UE care au beneficiat anterior de plafonul tarifar de 15%.

În plus, a fost introdus un mecanism de salvgardare menit să protejeze industria europeană, inclusiv sectorul agricol. Dacă importurile americane cresc semnificativ și riscă să provoace prejudicii grave producătorilor europeni, Comisia Europeană va putea declanșa o investigație, inclusiv la solicitarea statelor membre sau a Parlamentului European.

Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional și raportor permanent pentru SUA, a declarat că Parlamentul și-a menținut poziția în timpul negocierilor și a obținut un acord mai puternic decât cel propus inițial.

„Determinarea noastră a dat roade, rezultând un acord mai puternic pentru întreprinderile și cetățenii europeni și o protecție mult mai robustă decât se preconizase inițial”, a transmis Lange.

Acesta a avertizat că Parlamentul va urmări atent modul în care acordul va fi implementat și va cere folosirea tuturor instrumentelor disponibile dacă Statele Unite nu respectă angajamentele asumate.

După aprobarea Parlamentului European, textele trebuie validate oficial de Consiliu. Noua legislație va intra în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acordul tarifar are la bază înțelegerea la care au ajuns, pe 27 iulie 2025, la Turnberry, Scoția, președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.