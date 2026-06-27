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Tomac, despre relația președinte-premier: Ar fi funcționat mult mai bine dacă comunicarea ar fi fost mult mai strânsă

Consilierul prezidențial Eugen Tomac a spus sâmbătă că relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan ar fi fost mai bună dacă și comunicarea ar fi fost mai strânsă.
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Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 14:42, Politic
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Eugen Tomac a fost întrebat sâmbătă, la Digi24, dacă președintele Nicușor Dan a fost parte a planului de dărâmare a guvernului Bolojan.

„Nu. Și o să vă explic de ce. (…) Au existat foarte multe momente de tensiune în sânul coaliției, începând din luna octombrie a anului trecut, după alegerile din capitală, deci relația între PSD și premierul Bolojan nu a fost o relație foarte caldă în interiorul coaliției, iar dacă guvernul a funcționat până la adoptarea bugetului cu, repet, atmosfera extrem de încărcată din interior, este tocmai pentru că președintele de fiecare dată a intervenit și a cerut ca lucrurile să se calmeze, să revină la normalitate”, a spus Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial a fost întrebat cât de reală e aversiunea președintelui Nicușor Dan față de Ilie Bolojan.

„Cred că e prea mult spus aversiune. Președintele este un om politic extrem de corect în ceea ce privește loialitatea între instituții. A funcționat foarte bine relația între guvern și administrația prezidențială în toată această perioadă. Poate lucrurile ar fi funcționat mult mai bine dacă evident poate comunicarea ar fi fost mult mai strânsă. Dar nu am toate aceste elemente pentru a dezvolta. Dar tot ce pot să vă spun că, din punct de vedere al relației între cele două instituții, guvern și președinție, pe toate proiectele mari nu au existat diferențe”, a adăugat Tomac.

Putea președintele să oprească moțiunea?

Eugen Tomac a fost, de asemenea, întrebat dacă președintele putea să oprească moțiunea de cenzură.

„Președintele României a intervenit și a prevenit o asemenea ruptură de foarte multe ori. Evident că asta este evaluarea mea și nu pot oferi mai multe detalii decât cele pe care le cunosc pentru că pe de o parte nu am participat la discuțiile tensionate care au existat în coaliție pe parcursul întregului an, dar ele sunt de notorietate și președintele întotdeauna a insistat”, a răspuns consilierul prezidențial.

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