O mașină de tuns iarba robotizată. Un suport de vin argintiu. O mașină Jaguar. O autorulotă care costă sute de mii.

Lista articolelor cumpărate cu bani deturnați de la partidul politic aflat la guvernare în Scoția variază de la banal la ostentativ. Însă furtul total de peste 400.000 de lire sterline, sau peste 500.000 de dolari, de la Partidul Național Scoțian, pe parcursul a 12 ani, a creat cel mai mare scandal care a lovit politica țării din ultimele decenii.

Asta pentru că făptașul, Peter Murrell, nu era doar directorul executiv al partidului, ci și soțul Nicolei Sturgeon, fosta lideră a partidului și fost prim-ministru scoțian, considerată cândva una dintre cele mai formidabile figuri politice ale Marii Britanii.

Marți, Peter Murrell a fost condamnat la cinci ani și trei luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru delapidare, arată NYTimes.

Când Murrell a apărut în instanță în timpul audierilor, nu a oferit nicio explicație pentru pentru furtul care a șocat pe mulți în Scoția. Cu toate acestea, avocatul său, John Scullion, i-a spus judecătorului marți: „Acuzatul este acum o persoană copleșită de sentimente de jenă și rușine”.

James Mitchell, profesor de politici publice la Universitatea din Edinburgh, a declarat că acest caz este „fără îndoială cel mai mare scandal” de la începutul întrunirii Parlamentului Scoției în 1999.

„Ca să fiu sincer, ca majoritatea oamenilor, încă încerc să înțeleg totul”, a adăugat profesorul Mitchell.

Nicola Sturgeon și-a anunțat în mod neașteptat demisia din funcția de prim-ministru în 2023 și a fost ulterior arestată în cadrul anchetei poliției privindu-l pe Murrell, dar nu a fost niciodată pusă sub acuzare. Ea a spus că nu știa despre infracțiunile soțului ei.

Profesorul Mitchell a declarat că nu există nicio îndoială că guvernarea internă a SNP, care militează pentru independența Scoției, este „mai mult decât inadecvată”.

Mulți se chinuie să înțeleagă de ce Murrell, care și-a dedicat cariera promovării independenței Scoției, a cheltuit bani strânși pentru această cauză pe articole precum un suport de vin din argint în valoare de 3.500 de lire sterline, adică aproximativ 4.600 de dolari (pe care le-a declarat „cheltuieli de conducere”) și un set de două piese pentru ouă din silicon (descris în cheltuielile sale drept „cablare Ethernet”).

De asemenea, a achiziționat o mașină de tuns iarba robotizată în valoare de 3.070 de lire sterline, adică aproximativ 4.000 de dolari (pe care le-a declarat „onorarii legale”).

Probele prezentate în instanță au arătat că acesta a folosit fonduri strânse din donații, donații din testamente și cotizații de membru al partidului.

Murrell a fost directorul executiv al partidului între 2001 și 2023 și a putut efectua transferuri directe de până la 30.000 de lire sterline, sau aproape 40.000 de dolari, din contul bancar al acestuia. El avea un card de credit conectat la acesta, la fel ca și alți membri ai personalului ale căror carduri erau folosite de Murrell pentru a face achiziții personale, fără știrea lor, conform dovezilor prezentate în instanță.

Murrell a oferit descrieri sau coduri contabile înșelătoare pentru multe achiziții, de exemplu, listând două ceasuri în valoare de 4.555 de lire sterline și 4.795 de lire sterline, adică peste 6.000 de dolari fiecare, drept „marfă de eveniment”. A depus unele cereri fără chitanțe, iar în alte cazuri a creat facturi false.