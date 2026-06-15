Prima pagină » Știri externe » Un român și un ucrainean, vinovați pentru atacuri asupra proprietăților premierului britanic

Un român și un ucrainean, vinovați pentru atacuri asupra proprietăților premierului britanic

Un român și un ucrainean au fost găsiți vinovați de instanță pentru atacuri asupra proprietăților premierului britanic Keir Starmer. Decizia a fost anunțată luni. Sentința va fi decisă vineri.
Un român și un ucrainean, vinovați pentru atacuri asupra proprietăților premierului britanic
Sursa: X
Petru Mazilu
15 iun. 2026, 16:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un român și un ucrainean au fost condamnați luni pentru organizarea unor atacuri asupra unor proprietăți ale prim-ministrului britanic Keir Starmer.

Potrivit Clash Report, Roman Lavrynovych, un ucrainean în vârstă de 22 de ani, și Stanislav Carpiuc, un cetățean român în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, au fost găsiți vinovați de conspirație pentru comiterea unui atac.

Campania a fost inițiată și dirijată pe rețeaua Telegram, au stabilit anchetatorii. Lavrynovych a fost recrutat prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram de către o persoană vorbitoare de limbă rusă care opera sub pseudonimul „El Money”.

Necunoscutul a oferit o sumă de bani în schimbul executării atacurilor cu bombă pe teritoriul britanic.

Un al treilea inculpat, ucraineanul Petro Pochynok, în vârstă de 35 de ani, a fost acuzat că a fost recrutat de Carpiuc pentru a-l ajuta pe Lavrynovych să comită atacurile. El a fost achitat de toate acuzațiile.

Procesul a ținut câteva săptămâni

Procesul a ținut câteva săptămâni perioadă în care au fost analizate sute de dovezi digitale și fizice. Sentința celor doi bărbați urmează să fie pronunțată vineri.

În timpul atacurilor, bărbații au incendiat o mașină și au deteriorat două case ale premierului britanic.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da