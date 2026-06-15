Un român și un ucrainean, vinovați pentru atacuri asupra proprietăților premierului britanic

Un român și un ucrainean au fost condamnați luni pentru organizarea unor atacuri asupra unor proprietăți ale prim-ministrului britanic Keir Starmer.

Potrivit Clash Report, Roman Lavrynovych, un ucrainean în vârstă de 22 de ani, și Stanislav Carpiuc, un cetățean român în vârstă de 27 de ani, născut în Ucraina, au fost găsiți vinovați de conspirație pentru comiterea unui atac.

Campania a fost inițiată și dirijată pe rețeaua Telegram, au stabilit anchetatorii. Lavrynovych a fost recrutat prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram de către o persoană vorbitoare de limbă rusă care opera sub pseudonimul „El Money”.

Necunoscutul a oferit o sumă de bani în schimbul executării atacurilor cu bombă pe teritoriul britanic.

Un al treilea inculpat, ucraineanul Petro Pochynok, în vârstă de 35 de ani, a fost acuzat că a fost recrutat de Carpiuc pentru a-l ajuta pe Lavrynovych să comită atacurile. El a fost achitat de toate acuzațiile.

Procesul a ținut câteva săptămâni

Procesul a ținut câteva săptămâni perioadă în care au fost analizate sute de dovezi digitale și fizice. Sentința celor doi bărbați urmează să fie pronunțată vineri.

În timpul atacurilor, bărbații au incendiat o mașină și au deteriorat două case ale premierului britanic.