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Român de 27 de ani, condamnat în scandalul incendiilor care au vizat familia lui Keir Starmer

Un cetățean român născut în Ucraina, Stanislav Carpiuc (27 de ani), și un cetățean ucrainean, Roman Lavrinovici (22 de ani), au fost condamnați în Marea Britanie la pedepse de 2, respectiv 7 ani de închisoare, pentru implicarea într-o serie de atacuri incendiare.
Român de 27 de ani, condamnat în scandalul incendiilor care au vizat familia lui Keir Starmer
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
19 iun. 2026, 20:25, Știri externe
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Potrivit informațiilor prezentate de, țintele au fost proprietăți asociate premierului britanic Keir Starmer, scrie Aljazeera.

Cei doi au fost găsiți vinovați de conspirație în vederea distrugerii de bunuri, iar Lavrinovici a fost condamnat suplimentar pentru provocarea de incendii din imprudență. Un al treilea inculpat, Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, a fost achitat.

Recrutare online prin Telegram

Ancheta judiciară a arătat că tânărul ucrainean ar fi fost recrutat online prin aplicația de mesagerie Telegram, de către o persoană vorbitoare de limbă rusă care folosea pseudonimul „El”, salvat în telefon sub numele „El Money”.

Acesta ar fi oferit aproximativ 3.000 de lire sterline în criptomonede în schimbul comiterii atacurilor și filmării acestora, cu scopul de a genera atenție mediatică și un climat de teamă în jurul premierului britanic. În cadrul procesului, instanța a reținut că unul dintre inculpați l-a implicat pe celălalt, însă nu toți au beneficiat de sumele promise.

Atacuri incendiare asupra proprietăților lui Keir Starmer

Primul incident a avut loc pe 8 mai anul trecut, când un autoturism Toyota RAV4, anterior deținut de Keir Starmer, a fost incendiat în cartierul Kentish Town din nordul Londrei.

Ulterior, pe 11 și 12 mai, au fost comise alte două atacuri: unul asupra unei locuințe din Islington și altul asupra unei foste proprietăți a premierului, tot în Kentish Town, unde locuia familia unei rude apropiate în momentul incidentului.

Instanța a subliniat gravitatea faptelor, arătând că inculpatul ucrainean a fost folosit ca „pion” într-o acțiune cu scop neclar, dar cu potențial de a pune vieți în pericol.

Judecătorul a criticat dur comportamentul acestuia, afirmând că a acceptat să comită faptele în schimbul banilor.

Posibile legături cu rețele pro-ruse

Identitatea lui „El Money” nu a fost confirmată oficial în instanță, însă BBC a relatat că ar putea fi vorba despre un diplomat rus în vârstă de 23 de ani, Evgheni Likșin, fiul unui oficial de rang înalt. Presa britanică, inclusiv Financial Times, a indicat că acesta ar fi operat din Rusia și ar avea legături cu gruparea de hackeri pro-ruși NoName057(16).

Cazul este investigat ca parte a unei posibile operațiuni de destabilizare prin acțiuni indirecte și recrutare online, folosind plăți în criptomonede și rețele anonime de comunicare.

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