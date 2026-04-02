Cutremur puternic de 7,4 în Indonezia: o persoană a murit, iar alerta de tsunami a fost ridicată

Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 35 de kilometri, scrie Euronews. Epicentrul a fost localizat la circa 127 km vest-nord-vest de orașul Ternate, în provincia North Maluku, potrivit datelor publicate de US Geological Survey (USGS). Cutremurul a fost resimțit puternic în mai multe zone din estul Indoneziei, inclusiv în Ternate, Bitung și Manado, unde locuitorii au ieșit în grabă din clădiri de teamă că acestea s-ar putea prăbuși. Imagini video difuzate de televiziunile locale arată oameni adunați pe străzi și mai multe clădiri avariate sau prăbușite în urma mișcărilor puternice ale solului.

O persoană a murit, mai multe clădiri au fost avariate

Autoritățile indoneziene au confirmat moartea unei femei de 70 de ani, care a fost prinsă sub dărâmături după prăbușirea unei clădiri în orașul Manado. Mai multe persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție verifică pagubele produse în orașele Ternate și Bitung, unde au fost raportate case distruse și clădiri publice avariate. Autoritățile au avertizat populația să evite clădirile afectate, deoarece există riscul unor noi replici. După producerea cutremurului, sistemele de monitorizare au emis o alertă de tsunami pentru zonele de coastă din Indonezia și pentru regiuni din Filipine și Malaysia. La mai multe puncte de monitorizare au fost înregistrate valuri de până la aproximativ 75 de centimetri peste nivelul normal al mării, însă avertizarea a fost ridicată câteva ore mai târziu, după ce autoritățile au stabilit că riscul major a trecut.

Zeci de replici și evaluări în curs

După cutremurul principal au fost înregistrate zeci de replici, unele depășind magnitudinea 6, potrivit agențiilor de monitorizare seismică. Echipele de salvare și evaluare a pagubelor continuă să inspecteze zonele afectate, în special comunitățile mai izolate din estul țării. Indonezia este situată pe „Inelul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice. Din acest motiv, țara se confruntă frecvent cu cutremure puternice și erupții vulcanice. În ultimii ani, mai multe seisme majore au provocat victime și distrugeri în diferite regiuni ale arhipelagului.